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Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
Задержанные в Белоруссии россияне пересекли границу официально, предъявив пограничникам документы, дающие основание вести рабочую деятельность, заявил посол РФ... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T21:50
задержание россиян под минском
дмитрий мезенцев
посольство рф в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575191242.html
Лукашенко провокатор!!!!!
25
Надо же так нелепо потерять симпатии россиян непонятно ради чего. Я трижды подумаю ехать ли теперь в Беларусь отдыхать хотя регулярно это делал. Что характерно неизменно в одежде милитари. И на обратном пути за обувью гарсинг всегда заезжал. Придётся видимо на отечественные аналоги переходить...
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5
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
задержание россиян под минском, дмитрий мезенцев, посольство рф в белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол

21:46 30.07.2020 (обновлено: 21:50 30.07.2020)
6364
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Задержанные в Белоруссии россияне пересекли границу официально, предъявив пограничникам документы, дающие основание вести рабочую деятельность, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Белорусские СМИ сообщили в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
"Они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которой посольство располагает. И здесь тоже нет ничего противоправного. Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики", - сказал посол Мезенцев в эфире Первого канала.
По данным Следственного комитета Белоруссии, 33 задержанных россиянина из ЧВК Вагнера являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что "в России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет". Он отметил, что не располагает каким-то данными о "каких-то военных компаниях".
Ранее Мезенцев говорил, что россияне прибыли в санаторий "Белорусочка" под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну. По его словам, они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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Задержание россиян под МинскомДмитрий МезенцевПосольство РФ в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко провокатор!!!!!
30 июля, 21:55
Арсений Новиков
1310029
Надо же так нелепо потерять симпатии россиян непонятно ради чего. Я трижды подумаю ехать ли теперь в Беларусь отдыхать хотя регулярно это делал. Что характерно неизменно в одежде милитари. И на обратном пути за обувью гарсинг всегда заезжал. Придётся видимо на отечественные аналоги переходить...
30 июля, 22:15
Ярослав Погодин
1500006
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