https://ria.ru/20200730/1575192069.html
Поход на маникюр спас женщину от рака
В Великобритании 73-летняя пенсионерка выяснила, что больна раком легких, после похода в салон красоты. Об этом сообщает Daily Mail. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T21:42
2020-07-30T22:16
рак легких
великобритания
в мире
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великобритания
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рак легких, великобритания, в мире
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости
. В Великобритании
73-летняя пенсионерка выяснила, что больна раком легких
, после похода в салон красоты. Об этом сообщает Daily Mail
.
Жительница графства Стаффордшир Джоан Мартиндэйл заметила, что ее ногти на руках и ногах поменяли форму, стали широкими, волнистыми и выпуклыми. Женщина прочитала в интернете, что такой симптом может говорить о болезнях сердца или легких, однако не придала этому значения.
Впоследствии на ее изменившиеся ногти обратила внимание сотрудница салона красоты, которая каждый месяц делала британке маникюр и педикюр. Она сказала посетительнице срочно обратиться к врачу.
Женщина последовала этому совету и прошла обследование. Джоан сделали рентген грудной клетки, компьютерную томографию и ПЭТ-сканирование. Выяснилось, что у пациентки рак легких.
Ей провели пятичасовую операцию и удалили опухоль. Сейчас Мартиндэйл проходит курс химиотерапии.
"Поход на маникюр спас мне жизнь. <…> Я сказала ей, что буду вечно благодарна за это", — отметила британка.