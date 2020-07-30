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Поход на маникюр спас женщину от рака
В Великобритании 73-летняя пенсионерка выяснила, что больна раком легких, после похода в салон красоты. Об этом сообщает Daily Mail. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:16
рак легких
великобритания
в мире
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великобритания
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
рак легких, великобритания, в мире

Поход на маникюр спас женщину от рака

21:42 30.07.2020 (обновлено: 22:16 30.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМаникюр
Маникюр
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Великобритании 73-летняя пенсионерка выяснила, что больна раком легких, после похода в салон красоты. Об этом сообщает Daily Mail.
Жительница графства Стаффордшир Джоан Мартиндэйл заметила, что ее ногти на руках и ногах поменяли форму, стали широкими, волнистыми и выпуклыми. Женщина прочитала в интернете, что такой симптом может говорить о болезнях сердца или легких, однако не придала этому значения.
На приеме у врача
17 ноября 2019, 10:29РИА Наука
Названы первые симптомы рака легких
Впоследствии на ее изменившиеся ногти обратила внимание сотрудница салона красоты, которая каждый месяц делала британке маникюр и педикюр. Она сказала посетительнице срочно обратиться к врачу.
Женщина последовала этому совету и прошла обследование. Джоан сделали рентген грудной клетки, компьютерную томографию и ПЭТ-сканирование. Выяснилось, что у пациентки рак легких.
Ей провели пятичасовую операцию и удалили опухоль. Сейчас Мартиндэйл проходит курс химиотерапии.
"Поход на маникюр спас мне жизнь. <…> Я сказала ей, что буду вечно благодарна за это", — отметила британка.
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