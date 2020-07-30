Поход на маникюр спас женщину от рака

Жительница графства Стаффордшир Джоан Мартиндэйл заметила, что ее ногти на руках и ногах поменяли форму, стали широкими, волнистыми и выпуклыми. Женщина прочитала в интернете, что такой симптом может говорить о болезнях сердца или легких, однако не придала этому значения.

Впоследствии на ее изменившиеся ногти обратила внимание сотрудница салона красоты, которая каждый месяц делала британке маникюр и педикюр. Она сказала посетительнице срочно обратиться к врачу.

Женщина последовала этому совету и прошла обследование. Джоан сделали рентген грудной клетки, компьютерную томографию и ПЭТ-сканирование. Выяснилось, что у пациентки рак легких.

Ей провели пятичасовую операцию и удалили опухоль. Сейчас Мартиндэйл проходит курс химиотерапии.