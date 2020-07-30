В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской

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МИНСК, 30 июл — РИА Новости. В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской , сообщил корреспондент РИА Новости.

Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.

Как передал корреспондет агентства, в парке собрались люди разных возрастов, в том числе пожилые. Многие принесли традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, флаги Евросоюза , а также государственные флаги Белоруссии

Саму Тихановскую собравшиеся ждали более двух часов. В это время со сцены выступали музыканты и родственники граждан, задержанных во время избирательной кампании.

Как заявила кандидат в своем выступлении, она несогласна с тем, что следствие "привязало" к уголовному делу ее мужа — оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского — группу задержанных в Белоруссии россиян.

По данным правозащитников, в массовом пикете участвовали более 34 тысяч человек.

В районе парка Дружбы народов наблюдаются серьезные проблемы со связью и интернетом. Как ранее заявил кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, власти сообщили о возможности ограничения интернета, если увидят угрозу безопасности страны.

Сергея Тихановского задержали во время избирательной кампании и поместили под стражу в рамках нескольких уголовных дел.

В отношении него, по данным СК Белоруссии открыто дело в том числе о подготовке массовых беспорядков. Фигурантами этого же дела стали 33 гражданина России, которых задержали накануне.

Тихановский планировал сам участвовать в выборах президента Белоруссии, но не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для выдвижения, поскольку отбывал административный арест и лично не подписал документы.

В итоге инициативную группу зарегистрировала его жена, она же стала кандидатом.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко , который баллотируется на шестой срок.