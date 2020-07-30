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В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T23:54
светлана тихановская
весна
андрей дмитриев
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575181782.html
https://ria.ru/20200730/1575166848.html
Про Хабаровск так бы писали
178
Если эта кухарка придёт к власти, то пропала Белоруссия.
177
52
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры многотысячного митинга в поддержку Тихановской в Минске
Кадры многотысячного митинга в поддержку Тихановской в Минске
2020-07-30T21:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
светлана тихановская, весна, андрей дмитриев, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской

21:37 30.07.2020 (обновлено: 23:54 30.07.2020)
45819
МИНСК, 30 июл — РИА Новости. В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.
Светлана Тихановская
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Как передал корреспондет агентства, в парке собрались люди разных возрастов, в том числе пожилые. Многие принесли традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, флаги Евросоюза, а также государственные флаги Белоруссии.
Саму Тихановскую собравшиеся ждали более двух часов. В это время со сцены выступали музыканты и родственники граждан, задержанных во время избирательной кампании.
Как заявила кандидат в своем выступлении, она несогласна с тем, что следствие "привязало" к уголовному делу ее мужа — оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского — группу задержанных в Белоруссии россиян.
По данным правозащитников, в массовом пикете участвовали более 34 тысяч человек.
В районе парка Дружбы народов наблюдаются серьезные проблемы со связью и интернетом. Как ранее заявил кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, власти сообщили о возможности ограничения интернета, если увидят угрозу безопасности страны.
Сергея Тихановского задержали во время избирательной кампании и поместили под стражу в рамках нескольких уголовных дел.
В отношении него, по данным СК Белоруссии открыто дело в том числе о подготовке массовых беспорядков. Фигурантами этого же дела стали 33 гражданина России, которых задержали накануне.
Тихановский планировал сам участвовать в выборах президента Белоруссии, но не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для выдвижения, поскольку отбывал административный арест и лично не подписал документы.
В итоге инициативную группу зарегистрировала его жена, она же стала кандидатом.
Всего на пост главы государства претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.
Выборы назначены на 9 августа.
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228441499154
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Светлана ТихановскаяВеснаАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Про Хабаровск так бы писали
30 июля, 21:49
Viktor Kazakov
108320262
Если эта кухарка придёт к власти, то пропала Белоруссия.
30 июля, 22:03
Влад Антилибер
110200559
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