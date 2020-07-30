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Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило 10 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T21:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
университет джонса хопкинса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, университет джонса хопкинса, общество, в мире

Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов

20:57 30.07.2020 (обновлено: 21:05 30.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило 10 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число выздоровевших достигло 10 000 738. Заразились в общей сложности 17 109 335 человек, скончался 668 801 заболевший.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирУниверситет Джонса ХопкинсаОбществоВ мире
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