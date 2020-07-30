https://ria.ru/20200730/1575191242.html
МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили в МИД. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T20:54
2020-07-30T21:26
александр лукашенко
мид белоруссии
дмитрий песков
минск
стамбул
задержание россиян под минском
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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Svinka Ontherun
А где требование немедленно освободить задержанных и принести извинения!?
131
Арсений Новиков
МИД к вечеру очухался......
124
62
минск
стамбул
белоруссия
РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, мид белоруссии, дмитрий песков, минск, стамбул, задержание россиян под минском, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Одиозная трактовка Минском
задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили
в МИД
.
"Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией".
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают, "по меньшей мере, недоумение".
На Смоленской площади отметили, что у белорусских властей есть все документы, в том числе авиационные, чтобы установить истину.
МИД также потребовал незамедлительно предоставить доступ консульских сотрудников к гражданам России.
"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной", — заключили во внешнеполитическом ведомстве.
Задержание россиян в Белоруссии
Накануне белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков
, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
В Совбезе заявили, что на территории республики могут находиться около 200 "боевиков".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что Москва
пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах".