МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Одиозная трактовка МИД. Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили

"Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией". МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают, "по меньшей мере, недоумение".

На Смоленской площади отметили, что у белорусских властей есть все документы, в том числе авиационные, чтобы установить истину.

МИД также потребовал незамедлительно предоставить доступ консульских сотрудников к гражданам России.

"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной", — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Задержание россиян в Белоруссии

Накануне белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.

Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков , возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В Совбезе заявили, что на территории республики могут находиться около 200 "боевиков".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.