РПЦ передала помощь для самых бедных семей на Филиппинах

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности перечислил 5 тысяч долларов собранных пожертвований Филиппинско-Вьетнамской епархии, первую часть продуктовой помощи в связи с этим уже передали голодающим на Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности перечислил 5 тысяч долларов собранных пожертвований Филиппинско-Вьетнамской епархии, первую часть продуктовой помощи в связи с этим уже передали голодающим на Филиппинах , сообщили в четверг в пресс-службе отдела.

"Около 300 продуктовых наборов получили самые бедные семьи городов Давао и Генерал Сантос. В связи с распространением коронавирусной инфекции на Филиппинах действует жесткий карантин. Пятый месяц люди находятся дома, многие лишены возможности работать и не имеют средств к существованию", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РПЦ , переданные средства на продуктовую помощь были собраны на православном портале "Милосердие".

В середине июля синодальный отдел по благотворительности перечислил Филиппинско-Вьетнамской епархии средства для закупки продуктов. Из этих средств приход храма Блаженной Матроны Московской в Давао сформировал 400 продуктовых наборов.

По данным синодального отдела, 23 июля приходом была организована благотворительная акция по раздаче продуктовой помощи беднейшим семьям барангая (административная единица на Филиппинах) 9-А города Давао. Продуктовую помощь получили 200 нуждающихся семей. Каждый продуктовый набор включает 5 килограммов риса, лапшу, мясные и рыбные консервы, соевый соус, уксус. В наборы включили еще мыло как средство личной гигиены.

"В связи с пандемией многие филиппинские семьи оказались в тяжелейшем положении. Филиппинцы и так живут бедно, но теперь просто многие голодают. Сейчас мы в Давао передали только первую часть помощи из средств, выделенных Синодальным отделом по благотворительности, в ближайшее время раздадим еще 200 продуктовых наборов", - сказал секретарь епархии иеромонах Корнилий (Молев), слова которого приводятся в пресс-релизе.

Часть средств епархия перечислила в благочиние Генерал Сантос (провинция Минданао), где уже адресно доставили 100 продуктовых наборов нуждающимся. Здесь закупкой, формированием и раздачей продуктов активно занимаются волонтеры.

Первая раздача продуктов на Филиппинах во время карантина состоялась 22 мая при поддержке синодального отдела по благотворительности и посольства РФ.

По информации РПЦ, во многих епархиях отмечают значительное увеличение количества обратившихся за помощью. На сайте Милосердие.ru открыт сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды. В 102 епархиях открыты горячие линии помощи нуждающимся.