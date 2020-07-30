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Религия и мировоззрение
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РПЦ передала помощь для самых бедных семей на Филиппинах
Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности перечислил 5 тысяч долларов собранных пожертвований Филиппинско-Вьетнамской епархии, первую... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T20:42
религия и мировоззрение
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РПЦ передала помощь для самых бедных семей на Филиппинах

20:42 30.07.2020
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CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAIDФилиппины
Филиппины
CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности перечислил 5 тысяч долларов собранных пожертвований Филиппинско-Вьетнамской епархии, первую часть продуктовой помощи в связи с этим уже передали голодающим на Филиппинах, сообщили в четверг в пресс-службе отдела.
"Около 300 продуктовых наборов получили самые бедные семьи городов Давао и Генерал Сантос. В связи с распространением коронавирусной инфекции на Филиппинах действует жесткий карантин. Пятый месяц люди находятся дома, многие лишены возможности работать и не имеют средств к существованию", - говорится в сообщении.
Как уточнили в РПЦ, переданные средства на продуктовую помощь были собраны на православном портале "Милосердие".
В середине июля синодальный отдел по благотворительности перечислил Филиппинско-Вьетнамской епархии средства для закупки продуктов. Из этих средств приход храма Блаженной Матроны Московской в Давао сформировал 400 продуктовых наборов.
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По данным синодального отдела, 23 июля приходом была организована благотворительная акция по раздаче продуктовой помощи беднейшим семьям барангая (административная единица на Филиппинах) 9-А города Давао. Продуктовую помощь получили 200 нуждающихся семей. Каждый продуктовый набор включает 5 килограммов риса, лапшу, мясные и рыбные консервы, соевый соус, уксус. В наборы включили еще мыло как средство личной гигиены.
"В связи с пандемией многие филиппинские семьи оказались в тяжелейшем положении. Филиппинцы и так живут бедно, но теперь просто многие голодают. Сейчас мы в Давао передали только первую часть помощи из средств, выделенных Синодальным отделом по благотворительности, в ближайшее время раздадим еще 200 продуктовых наборов", - сказал секретарь епархии иеромонах Корнилий (Молев), слова которого приводятся в пресс-релизе.
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Часть средств епархия перечислила в благочиние Генерал Сантос (провинция Минданао), где уже адресно доставили 100 продуктовых наборов нуждающимся. Здесь закупкой, формированием и раздачей продуктов активно занимаются волонтеры.
Первая раздача продуктов на Филиппинах во время карантина состоялась 22 мая при поддержке синодального отдела по благотворительности и посольства РФ.
По информации РПЦ, во многих епархиях отмечают значительное увеличение количества обратившихся за помощью. На сайте Милосердие.ru открыт сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды. В 102 епархиях открыты горячие линии помощи нуждающимся.
Ранее на средства, собранные на сайте Милосердие.ru, продуктовая помощь была передана в Сызранскую, Урюпинскую, Тихорецкую, Нефтекамскую, Орскую, Отрадненскую, Тверскую, Бежецкую, Ржевскую, Ижевскую, Курганскую, Новокузнецкую епархии, а также в Восточный Тимор.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВосточный ТиморДаваоФилиппиныОбщество
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