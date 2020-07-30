Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Он обратил внимание на состоявшийся ранее в четверг запуск американского исследовательского ровера Perseverance, миссия которого - искать следы жизни на Марсе.

"На вопрос, был ли Христос на Марсе, вознесясь с Земли на небо, ответить мы сможем, только создав на Марсе человеческую колонию", - полагает Севастьянов.

Он напомнил, что во время Вознесения богочеловек Иисус Христос, "улетел вверх, на небо, в космос".

"Бог дает нам призыв - освоить, облагородить и наполнить жизнью безжизненный космос. Христос зовет нас вслед за собой вверх, к звездам - обожить холодное бесконечное пространство. Эта перспектива поможет человечеству избавиться от войны. Стимулом научной и экономической мощи станет не война, а освоение космоса", - сказал Севастьянов.

Он отметил, что освоение космоса невозможно силами одного государства, поэтому космические программы могут объединить людей и прекратить войны. Космос, утверждает Севастьянов, как и война – "единственная область, которая способна выбивать большие инвестиции без видимой прибыли", однако война, "двигающая нас к увеличению жизненного пространства на земле, ведет всех нас в итоге к истощению и уничтожению как вида".