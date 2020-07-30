Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Он обратил внимание на состоявшийся ранее в четверг запуск американского исследовательского ровера Perseverance, миссия которого - искать следы жизни на Марсе.
"На вопрос, был ли Христос на Марсе, вознесясь с Земли на небо, ответить мы сможем, только создав на Марсе человеческую колонию", - полагает Севастьянов.
Он напомнил, что во время Вознесения богочеловек Иисус Христос, "улетел вверх, на небо, в космос".
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"Бог дает нам призыв - освоить, облагородить и наполнить жизнью безжизненный космос. Христос зовет нас вслед за собой вверх, к звездам - обожить холодное бесконечное пространство. Эта перспектива поможет человечеству избавиться от войны. Стимулом научной и экономической мощи станет не война, а освоение космоса", - сказал Севастьянов.
Он отметил, что освоение космоса невозможно силами одного государства, поэтому космические программы могут объединить людей и прекратить войны. Космос, утверждает Севастьянов, как и война – "единственная область, которая способна выбивать большие инвестиции без видимой прибыли", однако война, "двигающая нас к увеличению жизненного пространства на земле, ведет всех нас в итоге к истощению и уничтожению как вида".
"Известно, что войны являются искусственным процессом, так как стимулируют экономику (продажу вооружения, оборудования, лекарств, развитие науки). Космос станет такой стимулирующей индустрией для мировой экономики. Космос заменит войны, как двигатель экономики", - подытожил Севастьянов.