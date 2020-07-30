Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200730/1575190720.html
Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:06
религия и мировоззрение
религия
космос
новости - религия и мировоззрение
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569861855_0:251:929:774_1400x0_80_0_0_db8f3c7a279faa3d6ae1441c585f436f.jpg
https://ria.ru/20190606/1555296247.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575171719.html
4
космос
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569861855_0:251:929:774_1400x0_80_0_0_db8f3c7a279faa3d6ae1441c585f436f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569861855_0:164:929:861_1400x0_80_0_0_c3f13c8cb8512263455da36a98ac55e8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569861855_0:48:929:977_1400x0_80_0_0_c1102faacfba8b1e09036f88f7fdb3d2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, космос, новости - религия и мировоззрение, космос - риа наука

Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать

20:38 30.07.2020 (обновлено: 22:06 30.07.2020)
579
© Леонид СевастьяновГлава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов
© Леонид Севастьянов
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Он обратил внимание на состоявшийся ранее в четверг запуск американского исследовательского ровера Perseverance, миссия которого - искать следы жизни на Марсе.
"На вопрос, был ли Христос на Марсе, вознесясь с Земли на небо, ответить мы сможем, только создав на Марсе человеческую колонию", - полагает Севастьянов.
Он напомнил, что во время Вознесения богочеловек Иисус Христос, "улетел вверх, на небо, в космос".
Вознесение Господне. Фрагмент. Мозаика. XII в. Собор Святого Марка. Венеция, Италия
6 июня 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Он вернется", когда человечество осатанеет
"Бог дает нам призыв - освоить, облагородить и наполнить жизнью безжизненный космос. Христос зовет нас вслед за собой вверх, к звездам - обожить холодное бесконечное пространство. Эта перспектива поможет человечеству избавиться от войны. Стимулом научной и экономической мощи станет не война, а освоение космоса", - сказал Севастьянов.
Он отметил, что освоение космоса невозможно силами одного государства, поэтому космические программы могут объединить людей и прекратить войны. Космос, утверждает Севастьянов, как и война – "единственная область, которая способна выбивать большие инвестиции без видимой прибыли", однако война, "двигающая нас к увеличению жизненного пространства на земле, ведет всех нас в итоге к истощению и уничтожению как вида".
"Известно, что войны являются искусственным процессом, так как стимулируют экономику (продажу вооружения, оборудования, лекарств, развитие науки). Космос станет такой стимулирующей индустрией для мировой экономики. Космос заменит войны, как двигатель экономики", - подытожил Севастьянов.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Вчера, 15:35
"Искать жизнь на Марсе". В США стартовала ракета с ровером Perseverance
20103014
Обсудить 4
Религия и мировоззрениеРелигияКосмосНовости - Религия и мировоззрениеКосмос - РИА Наука
Рекомендуем
Граффити с военачальником Константином Рокоссовским в Москве
В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Кадр из сериала The Comey Rule
В Сети появился первый тизер сериала "Правило Коми" о Дональде Трампе
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
Кадры перехвата российским Су-27 самолетов-разведчиков США в Черном море
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Маникюр
Поход на маникюр спас женщину от рака
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
Участник на дистанции Московского марафона
РПЦ в сентябре проведет в Москве благотворительный забег
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ обратили внимание на последствия суррогатного материнства
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат семьи погибшего оценил сроки рассмотрения дела Ефремова
Коваль Роман Олегович
В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
Нож
Знакомый рассказал о жестокости изрезавшего жену жителя Башкирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:59МИД Украины направил России ноту протеста
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
Лента новостейМолния