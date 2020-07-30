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Две современные станции МЦД открыли в Подмосковье
Две современные станции МЦД — Новодачную и Нахабино — открыли в Московской области. Новые станции строят по графику, пандемия не сорвала сроки. Об этом... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T20:25
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Две современные станции МЦД открыли в Подмосковье

20:25 30.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковСтанция "Нахабино" Курско-Рижского диаметра МЦД-2
Станция Нахабино Курско-Рижского диаметра МЦД-2
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Две современные станции МЦД — Новодачную и Нахабино — открыли в Московской области. Новые станции строят по графику, пандемия не сорвала сроки. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".
Жители Нахабина теперь могут добираться до центра Москвы на 40 минут быстрее, и при этом они сэкономят до 130 рублей в день.

"Строители добросовестно работали, мы открыли на этой неделе Нахабино. Вообще МЦД всеми без исключения оценивается как удобный, комфортный, доступный и дешевый транспорт", — заявил Воробьев.

С момента запуска МЦД местные жители и гости региона совершили 76 миллионов поездок. Благодаря этому метро в Москве разгрузилось на 12%. Теперь в Подмосковье все чаще пользуются центральными диаметрами для ежедневных поездок, отметил глава региона.
Из-за пандемии коронавируса сроки строительства некоторых линий пришлось перенести. Однако Московская область постарается следовать ранее составленному графику, добавил Воробьев.

"Каждая такая линия — это многомиллиардные вложения. МЦД — это новые железнодорожные пути. Чтобы их проложить, нужно много денег и времени", — заметил губернатор.

По его словам, проект персонально поддержал президент России Владимир Путин, к тому же "очень серьезные ресурсы" вкладывает Москва.
В августе откроется станция Долгопрудное. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова. Станция будет практически такой же крупной, как Нахабино.
Кроме того, в декабре местные жители получат станцию Баковка. Также в регионе откроют третий путь в Королеве. По факту это будет пятый диаметр, а для самого города — ответвление от МЦД, добавила Кротова. Планируется, что до конца года "РЖД" достроит второй путь в Балашиху — одно из самых перегруженных направлений.
Помимо этого осенью запустят с сокращенными интервалами пригородное движение на Ярославском направлении.
Следующую линию МЦД откроют в конце 2022 – начале 2023 года.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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