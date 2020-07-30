https://ria.ru/20200730/1575189998.html
"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике, считает журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T20:20
2020-07-30T22:20
новое оружие россии
россия
ракетный комплекс "кинжал"
арктика
нато
дания
гренландия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152606/26/1526062685_0:0:3374:1898_1400x0_80_0_0_1210fbf1c3c77e883566584ea96f913e.jpg
https://ria.ru/20200729/1575136158.html
https://ria.ru/20200727/1574999231.html
https://ria.ru/20200723/1574737582.html
5
россия
арктика
дания
гренландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152606/26/1526062685_0:0:3374:1898_1400x0_80_0_0_1210fbf1c3c77e883566584ea96f913e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152606/26/1526062685_643:0:3374:2048_1400x0_80_0_0_fd248245b571e26b5bd6e57e5dcda270.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152606/26/1526062685_994:0:3042:2048_1400x0_80_0_0_0800b24258f17544bb0824f4e274d0a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ракетный комплекс "кинжал", арктика, нато, дания, гренландия, безопасность, в мире
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости
. Североатлантическому альянсу
нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике
, считает журналист датской газеты Berlingske
Эмиль Роттбелль.
По его словам, американская авиабаза Туле и Гренландия
в целом "абсолютно беззащитны" перед ракетными комплексами "Кинжал"
.
"Мы не знаем наверняка, как далеко летит новая российская ракета "Кинжал", но одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия она меняет баланс сил в Арктике", — пишет Berlingske.
Роттбелль приводит слова датского капитан-лейтенанта Андерса Пука Нильсена, заявившего, что Вашингтону просто необходимо найти ответ "Кинжалам".
"Радары Туле — часть ракетного щита, и в случае войны россияне точно захотят их уничтожить. А сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии", — цитирует его газета.
По мнению военного, страны Запада — "основная мишень" российских гиперзвуковых комплексов.
Как отмечается в материале, Арктика "обладает для России символическим значением" и ситуация в регионе может "выйти из-под контроля".
"Поэтому Запад очень рискует сделать нечто такое, что встревожит Россию. Например, если США
действительно начнут посылать военные корабли на Северный морской путь, чтобы показать, что речь не идет о внутренних водах России", — считает журналист.
В 2018 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин
презентовал гиперзвуковое оружие комплексы — "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
В начале июня вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что Северный флот получит гиперзвуковое оружие, что позволит качественно увеличить его боевой потенциал.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>