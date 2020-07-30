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Новое оружие России
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"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике, считает журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:20
новое оружие россии
россия
ракетный комплекс "кинжал"
арктика
нато
дания
гренландия
безопасность
в мире
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россия
арктика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, ракетный комплекс "кинжал", арктика, нато, дания, гренландия, безопасность, в мире

"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России

20:20 30.07.2020 (обновлено: 22:20 30.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике, считает журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.
По его словам, американская авиабаза Туле и Гренландия в целом "абсолютно беззащитны" перед ракетными комплексами "Кинжал".
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"Мы не знаем наверняка, как далеко летит новая российская ракета "Кинжал", но одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия она меняет баланс сил в Арктике", — пишет Berlingske.
Роттбелль приводит слова датского капитан-лейтенанта Андерса Пука Нильсена, заявившего, что Вашингтону просто необходимо найти ответ "Кинжалам".

"Радары Туле — часть ракетного щита, и в случае войны россияне точно захотят их уничтожить. А сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии", — цитирует его газета.

По мнению военного, страны Запада — "основная мишень" российских гиперзвуковых комплексов.
Как отмечается в материале, Арктика "обладает для России символическим значением" и ситуация в регионе может "выйти из-под контроля".
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"Поэтому Запад очень рискует сделать нечто такое, что встревожит Россию. Например, если США действительно начнут посылать военные корабли на Северный морской путь, чтобы показать, что речь не идет о внутренних водах России", — считает журналист.
В 2018 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин презентовал гиперзвуковое оружие комплексы — "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
В начале июня вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что Северный флот получит гиперзвуковое оружие, что позволит качественно увеличить его боевой потенциал.
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Новое оружие РоссииРоссияРакетный комплекс "Кинжал"АрктикаНАТОДанияГренландияБезопасностьВ мире
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