Почти миллион жителей Московской области сэкономят на оплате услуг ЖКХ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Около миллиона жителей Подмосковья с 1 августа будут меньше платить за услуги ЖКХ. Этому поспособствовало административное объединение территорий и обновление инфраструктуры. Об этом сообщил телеканал Около миллиона жителей Подмосковья с 1 августа будут меньше платить за услуги ЖКХ. Этому поспособствовало административное объединение территорий и обновление инфраструктуры. Об этом сообщил телеканал "360"

Сэкономить от 100 до 2 тысяч рублей смогут в основном жители деревень, поселений и сел.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, этого удалось достичь благодаря модернизации коммунальной инфраструктуры, а также объединения территорий с разными ресурсными организациями в единые городские округа.

"С 1 августа мы смогли снизить тарифы ЖКХ — очень чувствительная тема — почти для миллиона человек", — отметил губернатор в эфире телеканала "360".

Больше всех смогут сэкономить жители деревни Селково в Сергиево-Посадском городском округе. Платежи для них уменьшатся на 2082 рубля, у жителей села Шеметова — на 1467 рублей, а у жителей деревни Березняки — на 891 рубль. В поселке Хотьково жители сэкономят 307 рублей, а в селе Васильевском и деревне Зубцово — по 135 рублей.

В сельском поселении Осташевском Волоколамского городского округа жители заплатят за услуги ЖКХ на 896 рублей меньше. В селах Михневом, Леонтьевом и Малине городского округа Ступино сэкономить получится 761 рубль.

Для жителей сельского поселения Домнинского городского округа Кашира услуги ЖКХ будут дешевле на 760 рублей, а жители деревни Большое Руново и деревни Топканово сэкономят 543 рубля.

В сельских поселениях Коломенского городского округа жители сэкономят по 505 рублей, а в деревне Ложки Солнечногорского городского округа – 477 рублей.

Жители районных поселений Гуслевское, Темповое, Ермолинское и сельского поселения Квашенковское Талдомского городского округа сэкономят 371 рубль, жители поселка Северный — 277 рублей.