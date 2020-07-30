Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200730/1575189944.html
Почти миллион жителей Московской области сэкономят на оплате услуг ЖКХ
Около миллиона жителей Подмосковья с 1 августа будут меньше платить за услуги ЖКХ. Этому поспособствовало административное объединение территорий и обновление... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T20:25
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516051_0:131:3176:1918_1400x0_80_0_0_c820ec1ca0ef137d8e0dc6b4946d39b1.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516051_0:131:3176:1918_1400x0_80_0_0_c820ec1ca0ef137d8e0dc6b4946d39b1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516051_223:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_070c9723d9bf1e481df7fa60e7b95057.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516051_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_66ac5543b2727f516fcc0e5804ff6263.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Почти миллион жителей Московской области сэкономят на оплате услуг ЖКХ

20:25 30.07.2020
194
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Около миллиона жителей Подмосковья с 1 августа будут меньше платить за услуги ЖКХ. Этому поспособствовало административное объединение территорий и обновление инфраструктуры. Об этом сообщил телеканал "360".
Сэкономить от 100 до 2 тысяч рублей смогут в основном жители деревень, поселений и сел.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, этого удалось достичь благодаря модернизации коммунальной инфраструктуры, а также объединения территорий с разными ресурсными организациями в единые городские округа.

"С 1 августа мы смогли снизить тарифы ЖКХ — очень чувствительная тема — почти для миллиона человек", — отметил губернатор в эфире телеканала "360".

Больше всех смогут сэкономить жители деревни Селково в Сергиево-Посадском городском округе. Платежи для них уменьшатся на 2082 рубля, у жителей села Шеметова — на 1467 рублей, а у жителей деревни Березняки — на 891 рубль. В поселке Хотьково жители сэкономят 307 рублей, а в селе Васильевском и деревне Зубцово — по 135 рублей.
В сельском поселении Осташевском Волоколамского городского округа жители заплатят за услуги ЖКХ на 896 рублей меньше. В селах Михневом, Леонтьевом и Малине городского округа Ступино сэкономить получится 761 рубль.
Для жителей сельского поселения Домнинского городского округа Кашира услуги ЖКХ будут дешевле на 760 рублей, а жители деревни Большое Руново и деревни Топканово сэкономят 543 рубля.
В сельских поселениях Коломенского городского округа жители сэкономят по 505 рублей, а в деревне Ложки Солнечногорского городского округа – 477 рублей.
Жители районных поселений Гуслевское, Темповое, Ермолинское и сельского поселения Квашенковское Талдомского городского округа сэкономят 371 рубль, жители поселка Северный — 277 рублей.
В городах и селах городского округа Серебряные Пруды жители сэкономят по 121 рублю, а жители городских округов Богородский, Наро-Фоминский, Солнечногорский и Зарайский будут экономить от 40 до 100 рублей.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Станция Нахабино Курско-Рижского диаметра МЦД-2
Две современные станции МЦД открыли в Подмосковье
Строительство развязки четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги
150 километров ЦКАД запустят уже в 2020 году
Филиппины
РПЦ передала помощь для самых бедных семей на Филиппинах
Станислав Беседовский
Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области
Церемония регистрации брака в ЗАГС
В Подмосковье отметили снижение числа регистрируемых браков
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Игорем Кобзевым
Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
Автомобиль Следственного комитета РФ
Главу района Дагестана обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил перспективы очной работы школ с 1 сентября
Маникюр
Поход на маникюр спас женщину от рака
Музей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы принял более 15 тысяч посетителей с 16 июля
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат семьи погибшего оценил сроки рассмотрения дела Ефремова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова усомнился, что актер был за рулем в момент ДТП
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Муфтий Подмосковья рассказал, как провести Курбан-байрам в этом году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:59МИД Украины направил России ноту протеста
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
Лента новостейМолния