В Австралии страусы попали в черный список отеля за плохое поведение

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В одном из отелей штата Квинсленд два эму научились подниматься по ступенькам и начали беспокоить постояльцев, за что были лишены доступа в гостиницу, В одном из отелей штата Квинсленд два эму научились подниматься по ступенькам и начали беспокоить постояльцев, за что были лишены доступа в гостиницу, сообщает Travel and Leisure.

Страусов зовут Кевин и Кэрол, они выросли неподалеку от отеля. Ранее птицы были местной достопримечательностью, но потом стали обузой для постояльцев. Эму научились подниматься по лестнице и начали воровать еду и личные вещи гостей. Так, кто-то из них украл ключи от машины и заглянул внутрь ванной комнаты.

Владелец отеля Крис Гимблетт сказал, что не позволит страусам вести себя таким неподобающим образом. Поэтому теперь доступ в гостиницу для них закрыт, Крис установил специальные ворота. Но эму не готовы так просто сдаться, они до сих пор дежурят у входа, видимо, надеясь, что кто-то из туристов пустит их внутрь.