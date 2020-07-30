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В Австралии страусы попали в черный список отеля за плохое поведение
В одном из отелей штата Квинсленд два эму научились подниматься по ступенькам и начали беспокоить постояльцев, за что были лишены доступа в гостиницу, сообщает... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T21:02
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353
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В Австралии страусы попали в черный список отеля за плохое поведение

21:02 30.07.2020
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© Фото : с сайта северского зоопаркаСтраус эму
Страус эму
© Фото : с сайта северского зоопарка
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В одном из отелей штата Квинсленд два эму научились подниматься по ступенькам и начали беспокоить постояльцев, за что были лишены доступа в гостиницу, сообщает Travel and Leisure.
Страусов зовут Кевин и Кэрол, они выросли неподалеку от отеля. Ранее птицы были местной достопримечательностью, но потом стали обузой для постояльцев. Эму научились подниматься по лестнице и начали воровать еду и личные вещи гостей. Так, кто-то из них украл ключи от машины и заглянул внутрь ванной комнаты.
Владелец отеля Крис Гимблетт сказал, что не позволит страусам вести себя таким неподобающим образом. Поэтому теперь доступ в гостиницу для них закрыт, Крис установил специальные ворота. Но эму не готовы так просто сдаться, они до сих пор дежурят у входа, видимо, надеясь, что кто-то из туристов пустит их внутрь.
Несмотря на то, что страусы выглядят милыми, они представляют опасность. В момент испуга птицы очень быстро бегут в случайно направлении – это чревато травмами и порчей имущества гостей отеля. К тому же, у страусов очень острые клювы.
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