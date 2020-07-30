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Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T21:31
россия
черное море
ввс сша
южный военный округ
су-27
сша
в мире
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черное море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Кадры перехвата российским Су-27 самолетов-разведчиков США в Черном море
Приближающиеся к границе РФ самолеты-разведчики США были обнаружены в четверг в Черном море, на перехват поднимали Су-27.
2020-07-30T19:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, черное море, ввс сша, южный военный округ, су-27, сша, в мире

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

19:48 30.07.2020 (обновлено: 21:31 30.07.2020)
10389
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
Экипаж приблизился к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
Перехват российскими истребителями самолета-разведчика НАТО. Кадр видео
22 июля, 16:58
Российские силы ПВО перехватили в воздухе самолеты-разведчики НАТО
"Нарушения государственной границы России американскими самолетами-разведчиками не допущено", — сообщили в военном ведомстве.
На прошлой неделе Су-27 также перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем, тот в итоге свернул в сторону от границы России. Весь полет Су-27 проходил "строго в соответствии с международными правилами".
Перед этим на северо-западе Черного моря начались украинско-натовские военные учения Sea Breeze — 2020. Российские военные сообщали, что Черноморский флот отслеживает авиацию и корабли НАТО, участвующие в этих маневрах.
Многоцелевой истребитель Су-27
24 июля, 09:55
Проводил восвояси. Перехват самолета США над Черным морем попал на видео
3031143018
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РоссияЧерное мореВВС СШАЮжный военный округСу-27СШАВ мире
Популярные комментарии
Молодец!!!
30 июля, 19:59
Арсений Новиков
22000010
Красавчик!
30 июля, 20:01
Егор Панкратов
1900009
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