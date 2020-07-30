https://ria.ru/20200730/1575189174.html
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:48
2020-07-30T21:31
россия
черное море
ввс сша
южный военный округ
су-27
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574731418.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574838685.html
Арсений Новиков
Молодец!!!
32
Егор Панкратов
Красавчик!
28
34
россия
черное море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры перехвата российским Су-27 самолетов-разведчиков США в Черном море
Приближающиеся к границе РФ самолеты-разведчики США были обнаружены в четверг в Черном море, на перехват поднимали Су-27.
2020-07-30T19:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, ввс сша, южный военный округ, су-27, сша, в мире