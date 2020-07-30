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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200730/1575188344.html
РПЦ в сентябре проведет в Москве благотворительный забег
Благотворительная акция в помощь нуждающимся "Милосердие на бегу" состоится во время сентябрьского Московского марафона, говорится в сообщении православной... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T23:00
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
православная служба помощи "милосердие"
москва
общество
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А запрыг в длину не намечают ?
16
C крестами и факелами?
14
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567991291_0:204:2915:1844_1400x0_80_0_0_72579dcdb5b7d27d9ab48b6ce27a86aa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, православная служба помощи "милосердие", москва, общество

РПЦ в сентябре проведет в Москве благотворительный забег

19:27 30.07.2020 (обновлено: 23:00 30.07.2020)
249
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастник на дистанции Московского марафона
Участник на дистанции Московского марафона
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Благотворительная акция в помощь нуждающимся "Милосердие на бегу" состоится во время сентябрьского Московского марафона, говорится в сообщении православной службы помощи "Милосердие".
"Православная служба "Милосердие" объявила начало ежегодной благотворительной акции "Милосердие на бегу". По традиции, главным ее забегом станет Московский марафон, запланированный на 20 сентября. Для тех, кто не готов к участию в массовых мероприятиях или будет находиться не в Москве, служба "Милосердие" организует онлайн-забег в Zoom", - сказано в сообщении.
Собранные деньги пойдут на помощь подопечным службы, в том числе одиноким тяжелобольным людям, бездомным, беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Как отмечает организатор акции Екатерина Метлева, сейчас подопечным службы особенно нужна поддержка. Она надеется, что собранные средства покроют дефицит в 3 миллиона рублей, который есть в "Милосердии".
"Чтобы стать "благобегуном", нужно создать профиль на сайте акции и начать собирать пожертвования в поддержку нуждающихся, разместив призыв на своих страницах в социальных сетях и в мессенджерах", - пояснили в "Милосердии".
Участники могут выбрать дистанцию в 10 или 42 километра, а также "любое удобное для себя место и время для забега".
Столичная православная служба помощи "Милосердие" курирует 26 социальных проектов, среди которых детская выездная паллиативная служба, Свято-Спиридоньевская богадельня для одиноких стариков и инвалидов, кризисный центр "Дом для мамы", московский социальный центр помощи бездомным "Ангар спасения". Подопечным доступна гуманитарная и медицинская помощь, а "юристы, психологи и другие специалисты работают, чтобы вернуть страждущих к нормальной жизни", отмечают в службе помощи.
4120024
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеПравославная служба помощи "Милосердие"МоскваОбщество
Популярные комментарии
А запрыг в длину не намечают ?
30 июля, 20:07
ЛГЛето Господне
690001
C крестами и факелами?
30 июля, 19:45
True Story
3100001
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