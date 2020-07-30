РПЦ в сентябре проведет в Москве благотворительный забег

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Благотворительная акция в помощь нуждающимся "Милосердие на бегу" состоится во время сентябрьского Московского марафона, говорится в сообщении православной службы помощи "Милосердие".

"Православная служба "Милосердие" объявила начало ежегодной благотворительной акции "Милосердие на бегу". По традиции, главным ее забегом станет Московский марафон, запланированный на 20 сентября. Для тех, кто не готов к участию в массовых мероприятиях или будет находиться не в Москве, служба "Милосердие" организует онлайн-забег в Zoom", - сказано в сообщении.

Собранные деньги пойдут на помощь подопечным службы, в том числе одиноким тяжелобольным людям, бездомным, беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как отмечает организатор акции Екатерина Метлева, сейчас подопечным службы особенно нужна поддержка. Она надеется, что собранные средства покроют дефицит в 3 миллиона рублей, который есть в "Милосердии".

"Чтобы стать "благобегуном", нужно создать профиль на сайте акции и начать собирать пожертвования в поддержку нуждающихся, разместив призыв на своих страницах в социальных сетях и в мессенджерах", - пояснили в "Милосердии".

Участники могут выбрать дистанцию в 10 или 42 километра, а также "любое удобное для себя место и время для забега".