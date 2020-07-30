В РПЦ обратили внимание на последствия суррогатного материнства

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Распространение практики суррогатного материнства приведет к увеличению числа трагических случаев, связанных с продажей детей, заявил в четверг председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

23 июня в квартире на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, с ними находились две женщины. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Как сообщали очевидцы, квартиру снимала пара из Китая. В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе женщины - гражданки КНР. Было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

"В июне российская общественность была потрясена известием о том, что в московской квартире найдены рожденные для иностранных пар суррогатными матерями младенцы, которые готовились к отправке за границу, но задержались в России из-за коронавирусных ограничений. Полагают даже, что детей передавали в том числе и однополым парам. Эта до безобразия циничная история показала, чем оборачивается суррогатное материнство в реальности, а не на словах, которые могут быть очень красивыми", - написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию.

По его словам, резонансная находка младенцев - "верхушка айсберга большого и, по-видимому, очень прибыльного бизнеса".

"Чем шире будет развиваться в России практика суррогатного материнства, тем чаще мы будем встречаться с подобными случаями, убеждающими нас в ее моральной недопустимости", - подытожил представитель Русской церкви.

Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что принятие поправок в Конституцию РФ, защищающих семью, позволит пересмотреть регулирование суррогатного материнства в России. В РПЦ неоднократно высказывались, что считают суррогатное материнство нравственно недопустимым.

Похожий случай произошел в начале года. В январе в Московской области в одной из квартир поселка ВНИИССОК было обнаружено тело новорожденного от суррогатной матери ребенка. Причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного. В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. По обвинению в торговле людьми в рамках дела было арестовано семь человек, еще одну фигурантку отправили под домашний арест.