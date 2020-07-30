https://ria.ru/20200730/1575187749.html
Адвокат семьи погибшего оценил сроки рассмотрения дела Ефремова
Дело актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП суд рассмотрит за месяц-полтора, считает представитель семьи погибшего Александр Добровинский РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:17
2020-07-30T19:17
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Дело актера Михаила Ефремова
о смертельном ДТП суд рассмотрит за месяц-полтора, считает представитель семьи погибшего Александр Добровинский
"Заседания будут идти каждый день, дело рассмотрят за месяц, максимум полтора. Там всего 5 томов и 7 часов видеозаписей", - заявил адвокат в эфире телеканала "Россия 1"
.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь. Впоследствии Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".