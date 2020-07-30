https://ria.ru/20200730/1575187444.html
Знакомый рассказал о жестокости изрезавшего жену жителя Башкирии
Знакомый жителя Башкирии, который накануне жестоко расправился с женой на глазах у детей, рассказал телеканалу "360" о его приступах ревности и жестокости. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:13
2020-07-30T22:28
республика башкортостан
саткинский район
челябинская область
происшествия
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https://ria.ru/20200721/1574658834.html
1
республика башкортостан
саткинский район
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150757/70/1507577044_0:235:4928:3007_1400x0_80_0_0_fbaa571bf62af0abeed05d40995bc1b5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, саткинский район, челябинская область, происшествия