Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575187370.html
Задержанные под Минском россияне направлялись в Стамбул, заявил посол
Задержанная под Минском группа россиян должна была еще 25 июля вылететь в Стамбул, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:13
задержание россиян под минском
дмитрий мезенцев
посольство рф в белоруссии
мид белоруссии
минск
белоруссия
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_83:0:839:425_1400x0_80_0_0_aaf902d8bb4dd74c87bd7e9332d28bac.jpg
https://ria.ru/20200730/1575165517.html
https://ria.ru/20200730/1575173611.html
Провокация Лукашенко в чистом виде!!!
71
Подстава усатого агронома, слетевшего с катушек, от страха проиграть выборы. Сразу было сказано, что ребята транзитные, по контракту летят на охрану объектов. Никто не прятался, никто ничего не нарушал, оружия не было, сопротивления не оказывали........ Подстава в чистом виде.
71
14
минск
белоруссия
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_83:0:839:425_1400x0_80_0_0_aaf902d8bb4dd74c87bd7e9332d28bac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_143:0:963:615_1400x0_80_0_0_99132e453f7d1061adc359d8653919a5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_136:0:669:533_1400x0_80_0_0_6df20638e96a84332d24977896d4ffcd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, дмитрий мезенцев, посольство рф в белоруссии, мид белоруссии, минск, белоруссия, стамбул, в мире

Задержанные под Минском россияне направлялись в Стамбул, заявил посол

19:13 30.07.2020
2975
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Задержанная под Минском группа россиян должна была еще 25 июля вылететь в Стамбул, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - говорится в заявлении Мезенцева, опубликованном на сайте посольства.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
По данным Следственного комитета Белоруссии, 33 задержанных россиянина из ЧВК Вагнера являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам. По этому же делу проходят белорусские оппозиционные политики Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья супруга Светлана зарегистрирована кандидатом в президенты Белоруссии.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 14:02
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что "в России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет". Он отметил, что не располагает каким-то данными о "каких-то военных компаниях".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
Выборы главы государства пройдут 9 августа.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 15:51
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
474420251
Обсудить 14
Задержание россиян под МинскомДмитрий МезенцевПосольство РФ в БелоруссииМИД БелоруссииМинскБелоруссияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Провокация Лукашенко в чистом виде!!!
30 июля, 19:14
Арсений Новиков
32000633
Подстава усатого агронома, слетевшего с катушек, от страха проиграть выборы. Сразу было сказано, что ребята транзитные, по контракту летят на охрану объектов. Никто не прятался, никто ничего не нарушал, оружия не было, сопротивления не оказывали........ Подстава в чистом виде.
30 июля, 19:21
Егор Панкратов
33000335
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Нож
Знакомый рассказал о жестокости изрезавшего жену жителя Башкирии
Раковые клетки
Названы первые симптомы развития рака
Российские рубли
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19 в Европе
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕС раскрыл мотивы введения санкций против россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:59МИД Украины направил России ноту протеста
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
Лента новостейМолния