Анна Хилькевич объяснила, зачем размещает в соцсети свои фото без одежды

"Муж мне говорит, что у тебя за страсть к фото такого плана? Просто он не понимает как непросто мне это дается. Про генетику можно говорить, когда тебе 20. А вот когда уже за 30 перевалило, и у тебя двое детей, тут нужно принимать меры. Спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки, – к чему только мы не прибегаем, чтобы быть в хорошей форме. Согласны?" – написала она.