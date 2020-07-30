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Анна Хилькевич объяснила, зачем размещает в соцсети свои фото без одежды
Российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в инстаграме фотографию, на которой позирует в купальнике, а также объяснила, зачем размещает такие снимки. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153262/92/1532629256_0:0:1646:927_1400x0_80_0_0_1a468a4c525be39df88d8971971e4a00.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес

Анна Хилькевич объяснила, зачем размещает в соцсети свои фото без одежды

22:48 30.07.2020
71
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анна Хилькевич
Актриса Анна Хилькевич
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в инстаграме фотографию, на которой позирует в купальнике, а также объяснила, зачем размещает такие снимки.

"Муж мне говорит, что у тебя за страсть к фото такого плана? Просто он не понимает как непросто мне это дается. Про генетику можно говорить, когда тебе 20. А вот когда уже за 30 перевалило, и у тебя двое детей, тут нужно принимать меры. Спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки, – к чему только мы не прибегаем, чтобы быть в хорошей форме. Согласны?" – написала она.

Многие пользователи согласились, что работа над собой – большой труд.
"Как я вас понимаю! Я худела на 30 кг после родов. Это невероятный труд. Еще больший труд удержать эффект", — написала одна из подписчиц.
"Муж пусть радуется , что у него такая супруга. В такой форме", — отметила другая.
Анна Хилькевич получила известность после того, как снялась в роли Маши в комедийном сериале "Универ. Новая общага". В 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова, от которого родила двух дочерей: Арианну (4 года) и Марию (2 года).
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