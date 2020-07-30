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В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19 в Европе
Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность в летний период, заявил на брифинге в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, воз, в мире

В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19 в Европе

19:06 30.07.2020 (обновлено: 19:30 30.07.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность в летний период, заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев COVID-19 в ряде стран появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона в северном полушарии", - сказал он.
Гендиректор ВОЗ вновь подчеркнул, что молодые люди и дети подвержены заражению COVID-19, поэтому они также должны проявлять бдительность во время пандемии - носить маски и соблюдать дистанцию.
Посещение ночных клубов и переполненных помещений без надлежащего соблюдения мер безопасности активно способствует распространению COVID-19, подтвердила слова гендиректора ВОЗ глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
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"Мы постоянно видим, что ночные клубы усиливают распространение вируса. И мы понимаем, что молодежь в летний период хочет вернуться к прежней жизни", - сказала она.
Молодежь не должна брать на себя риски, которые она не может адекватно оценить, добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Те воспаления, которые начинаются в легких, затем переходят на сердечно-сосудистую систему. Во многих случаях, даже если вирус переносится в слабой форме, он может затронуть другие органы. И мы не знаем, как это скажется на здоровье в долгосрочной перспективе", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыВОЗВ мире
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