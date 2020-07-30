ЕС раскрыл мотивы введения санкций против россиян

БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Европейский союз в постановлении о введении первых в своей истории санкций за кибератаки пояснил суть обвинений в адрес лиц и организаций, которых в ЕС считают причастными к "злонамеренной деятельности в киберпространстве".