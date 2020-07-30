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ЕС раскрыл мотивы введения санкций против россиян
Европейский союз в постановлении о введении первых в своей истории санкций за кибератаки пояснил суть обвинений в адрес лиц и организаций, которых в ЕС считают... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:00
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евросоюз, китай, европа, нидерланды, в мире

ЕС раскрыл мотивы введения санкций против россиян

19:00 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Европейский союз в постановлении о введении первых в своей истории санкций за кибератаки пояснил суть обвинений в адрес лиц и организаций, которых в ЕС считают причастными к "злонамеренной деятельности в киберпространстве".
Ранее Совет ЕС согласовал введение ограничительных мер (замораживание активов и запрет на поездки в ЕС (запрет прямо или косвенно предоставлять средства указанным лицам и организациям) в отношении шести физических лиц (четверо граждан РФ и двое – Китая) и трех организаций (Россия, Китай, КНДР). В санкционный список, как следует из документа, попали, частности, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, а также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.
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"Главный центр специальных технологий… ответственен за кибератаки, происходившие из-за пределов ЕС и имевшие значительные последствия и представлявшие угрозу для ЕС и государств-членов, а также третьих государств", – говорится в приложении к постановлению, опубликованному в официальном журнале ЕС.
В частности, в документе говорится о кибератаках в июне 2017 года, известных под названиями "NotPetya" и "EternalPetya", а также кибератаках против системы электроснабжения Украины зимой 2015-2016 годов. Сообщается, что эти атаки сделали недоступными данные в ряде компаний в ЕС, Европе и других странах мира, "что, в том числе, привело к значительным экономическим потерям".
Кроме того, указанных в списке российских граждан обвиняют в незаконной попытке получить доступ к сети wi-fi Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге в апреле 2018 года. Утверждается, что эта попытка могла нарушить не только безопасность сети, но и повлиять на проводимые этой организацией расследования. Однако, как следует из документа, спецслужбам Нидерландов удалось предотвратить эту атаку.
Власти РФ неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках.
Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Вчера, 14:06
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ЕвросоюзКитайЕвропаНидерландыВ мире
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