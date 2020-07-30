РАН и Академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве по COVID-19

Как сообщила ранее пресс-служба РАН, в рамках соглашения планируется взаимодействие между академиями во всех областях, касающихся коронавируса, его природы, методов лечения и профилактики. Стороны планируют развивать сотрудничество ученых в сфере эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований COVID-19, изучении патофизиологии новой инфекции, в математическом и компьютерной моделировании распространения пандемии, социально-экономических и психологических последствий коронавируса, укреплении глобальной безопасности и противодействия биологическим угрозам.