РАН и Академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве по COVID-19

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская академия наук и Национальная академия наук США в четверг в формате видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным с COVID-19.
Со стороны Российской академии наук соглашение подписал президент РАН Александр Сергеев. С американской – глава Национальной академии наук США Марша МакНатт.
Как сообщила ранее пресс-служба РАН, в рамках соглашения планируется взаимодействие между академиями во всех областях, касающихся коронавируса, его природы, методов лечения и профилактики. Стороны планируют развивать сотрудничество ученых в сфере эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований COVID-19, изучении патофизиологии новой инфекции, в математическом и компьютерной моделировании распространения пандемии, социально-экономических и психологических последствий коронавируса, укреплении глобальной безопасности и противодействия биологическим угрозам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.