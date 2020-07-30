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РАН и Академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве по COVID-19
Российская академия наук и Национальная академия наук США в четверг в формате видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:12
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_0:37:1789:1043_1400x0_80_0_0_dc2741a80b6f2407450c4dea13a4ce3c.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр сергеев (ран), здоровье - общество, российская академия наук, воз, сша

РАН и Академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве по COVID-19

18:56 30.07.2020 (обновлено: 19:12 30.07.2020)
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская академия наук и Национальная академия наук США в четверг в формате видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным с COVID-19.
Со стороны Российской академии наук соглашение подписал президент РАН Александр Сергеев. С американской – глава Национальной академии наук США Марша МакНатт.
Как сообщила ранее пресс-служба РАН, в рамках соглашения планируется взаимодействие между академиями во всех областях, касающихся коронавируса, его природы, методов лечения и профилактики. Стороны планируют развивать сотрудничество ученых в сфере эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований COVID-19, изучении патофизиологии новой инфекции, в математическом и компьютерной моделировании распространения пандемии, социально-экономических и психологических последствий коронавируса, укреплении глобальной безопасности и противодействия биологическим угрозам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
90015318
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр Сергеев (РАН)Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукВОЗСША
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