Кубань разработает программу субсидирования строительства газовых сетей

"На самом деле это проблема не только Белоглинского района. Если муниципалитет газифицирован, то у всех жителей должна быть возможность подключения. Обеспечить 100-процентную газификацию можно только в том случае, если будут созданы разводящие сети внутри поселений", – сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении.