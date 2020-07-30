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Кубань разработает программу субсидирования строительства газовых сетей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать краевую программу субсидирования строительства распределительных газовых сетей, сообщает... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:50
2020-07-30T18:50
краснодарский край
вениамин кондратьев
белоглинский район
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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вениамин кондратьев, белоглинский район, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
поручил разработать краевую программу субсидирования строительства распределительных газовых сетей, сообщает пресс-служба администрации региона.
Как пояснили в ведомстве, сейчас строительство разводящих сетей - задача муниципалитетов. Однако зачастую у станиц и поселков не хватает на это средств. Такая ситуация сложилась в Белоглинском районе
Краснодарского края, где уровень газификации все еще составляет 76%, что ниже среднего по краю.
"На самом деле это проблема не только Белоглинского района. Если муниципалитет газифицирован, то у всех жителей должна быть возможность подключения. Обеспечить 100-процентную газификацию можно только в том случае, если будут созданы разводящие сети внутри поселений", – сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что губернатор поручил своему первому заместителю разработать краевую программу субсидирования территориям строительства газораспределительных систем.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день уровень газификации населения Краснодарского края составляет 83,2%. В рамках госпрограммы "Развитие топливно-энергетического комплекса" на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование в объеме 300 миллионов рублей в год. В 2019 году было построено 37 объектов газоснабжения, расположенных на территориях 19 муниципальных районов общей протяженностью газовых сетей 147,6 километра.
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