На Кубани подготовка школ к учебному году завершится 19 августа

КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Подготовку образовательных учреждений Подготовку образовательных учреждений Краснодарского края к новому учебному году планируется завершить к 19 августа, в этом году особое внимание уделено соблюдению санитарных норм, говорится в сообщении администрации региона.

"В регионе идет приемка учреждений. Завершить ее планируется 19 августа. Межведомственные комиссии проинспектируют 3181 учреждение края. Это школы, детские сады, организации дополнительного образования детей, техникумы и колледжи. Специалисты оценивают техническую, пожарную, террористическую безопасность. На сегодняшний день 417 учреждений образования уже признаны готовыми к учебному году. Приемка идет по графику", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что в текущем году особое внимание уделено соблюдению санитарных норм. "Школы и детские сады должны быть обеспечены в полном объеме бесконтактными термометрами, дозаторами для обработки рук, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими средствами", - пояснили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Ранее сообщалось, что на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из всех источников финансирования выделено более миллиарда рублей. На эти средства проводится капитальный ремонт, устанавливают ограждения, системы видеонаблюдения, пожарной безопасности. Также школы обновляют свой автопарк, приобретают учебники и пособия. Работы ведутся, в том числе, в рамках нацпроекта "Образование".