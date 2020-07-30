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На Кубани подготовка школ к учебному году завершится 19 августа
Подготовку образовательных учреждений Краснодарского края к новому учебному году планируется завершить к 19 августа, в этом году особое внимание уделено... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:35
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60
краснодарский край, общество

На Кубани подготовка школ к учебному году завершится 19 августа

18:35 30.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодготовка школ к новому учебному году
Подготовка школ к новому учебному году
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Подготовку образовательных учреждений Краснодарского края к новому учебному году планируется завершить к 19 августа, в этом году особое внимание уделено соблюдению санитарных норм, говорится в сообщении администрации региона.
"В регионе идет приемка учреждений. Завершить ее планируется 19 августа. Межведомственные комиссии проинспектируют 3181 учреждение края. Это школы, детские сады, организации дополнительного образования детей, техникумы и колледжи. Специалисты оценивают техническую, пожарную, террористическую безопасность. На сегодняшний день 417 учреждений образования уже признаны готовыми к учебному году. Приемка идет по графику", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что в текущем году особое внимание уделено соблюдению санитарных норм. "Школы и детские сады должны быть обеспечены в полном объеме бесконтактными термометрами, дозаторами для обработки рук, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими средствами", - пояснили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.
Ранее сообщалось, что на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из всех источников финансирования выделено более миллиарда рублей. На эти средства проводится капитальный ремонт, устанавливают ограждения, системы видеонаблюдения, пожарной безопасности. Также школы обновляют свой автопарк, приобретают учебники и пособия. Работы ведутся, в том числе, в рамках нацпроекта "Образование".

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24 июля, 16:45Краснодарский край
На Кубани выделили средства на подготовку школ и детсадов к учебному году
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Краснодарский крайКраснодарский крайОбщество
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