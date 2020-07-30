https://ria.ru/20200730/1575185105.html
Россиянам начали выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца, сообщает Autonews. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:32
2020-07-30T18:42
россия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575184476_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_8dec3fe665428280632e872f038970e9.jpg
https://ria.ru/20200708/1574079372.html
https://ria.ru/20200727/1574983584.html
Evgeniy Domichev
тоесть международку получать отпадет необходимость??? это круто.
28
Арсений Новиков
Радость то какая,господи....
24
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575184476_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_8dec3fe665428280632e872f038970e9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)