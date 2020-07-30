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Россиянам начали выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца, сообщает Autonews. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:42
россия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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https://ria.ru/20200708/1574079372.html
https://ria.ru/20200727/1574983584.html
тоесть международку получать отпадет необходимость??? это круто.
28
Радость то какая,господи....
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9
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575184476_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_8dec3fe665428280632e872f038970e9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)

Россиянам начали выдавать водительские права нового образца

18:32 30.07.2020 (обновлено: 18:42 30.07.2020)
20930
© РИА Новости / Владимир АстапковичМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца, сообщает Autonews.
Главное отличие документов нового типа — трехъязычная надпись на лицевой стороне удостоверения. Теперь фраза "водительское удостоверение" продублировано также на французском и английском языках.
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
8 июля, 19:56
В ГИБДД допустили повышение максимальной скорости на дорогах
Ранее ГИБДД обещало начать выдачу таких водительских прав с 20 августа. Об этом говорилось в специальном приказе МВД.
Изменения необходимы для того, чтобы российские документы соответствовали нормам международного права: в частности, принятой в 1968 году Конвенции о дорожном движении. Она позволяет путешествовать с национальными правами по странам, ратифицировавшим конвенцию. Всего таких государств около 80, среди них — почти все страны Европы, а также Турция, Иран, ЮАР, Филиппины, Бразилия и другие.
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тоесть международку получать отпадет необходимость??? это круто.
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30 июля, 18:40
Арсений Новиков
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