В Нижнем Новгороде при проведении бурильных работ погибли два человека

"В четверг в 15.56 поступило сообщение о том, что при проведении бурильных работ погибли два человека (предположительно, от удара током) по адресу: Автозаводский район, улица Парышевская в районе дома 58. Погибшие - мужчины 42 и 20 лет", - говорится в сообщении.