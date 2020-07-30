https://ria.ru/20200730/1575184990.html
В Нижнем Новгороде при проведении бурильных работ погибли два человека
Двое рабочих погибли, предположительно, от удара током при проведении бурильных работ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:27
2020-07-30T18:27
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574996541.html
нижний новгород
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия