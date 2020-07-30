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В Нижнем Новгороде при проведении бурильных работ погибли два человека
Двое рабочих погибли, предположительно, от удара током при проведении бурильных работ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:27
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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353
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Нижнем Новгороде при проведении бурильных работ погибли два человека

18:27 30.07.2020
963
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Двое рабочих погибли, предположительно, от удара током при проведении бурильных работ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"В четверг в 15.56 поступило сообщение о том, что при проведении бурильных работ погибли два человека (предположительно, от удара током) по адресу: Автозаводский район, улица Парышевская в районе дома 58. Погибшие - мужчины 42 и 20 лет", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжали службы экстренного реагирования, сотрудники пожарно-спасательной части, а также представители Автозаводских районных электросетей и аварийно-спасательный отряд Нижнего Новгорода.
Автомобиль скорой помощи Украины
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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