В избирательной комиссии США ответили на слова Трампа о переносе выборов

"Нет, господин президент. Нет. У вас нет власти перенести выборы. И переносить их также не следует", - написала Уайнтроб в Twitter.

Она заявила, что Трамп не хочет работать со штатами и конгрессом над выделением дополнительных средств для проведения безопасных выборов.

Конституция США ничего не говорит о переносе выборов, однако закон от 1844 года устанавливает единый день голосования в первый вторник после 1 ноября, в этом году выборы приходятся на 3 ноября. Чтобы изменить этот закон, конгресс должен принять новый закон. Оппозиционные Трампу демократы контролируют палату представителей конгресса, так что без их согласия выборы перенести де-факто нельзя.