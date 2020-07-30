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В избирательной комиссии США ответили на слова Трампа о переносе выборов
Глава независимой Федеральной избирательной комиссии (FEC) США Эллен Уайнтроб заявила в ответ на твит президента Дональда Трампа, что выборы переносить не... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:41
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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дональд трамп, сша, в мире

В избирательной комиссии США ответили на слова Трампа о переносе выборов

18:24 30.07.2020 (обновлено: 18:41 30.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Глава независимой Федеральной избирательной комиссии (FEC) США Эллен Уайнтроб заявила в ответ на твит президента Дональда Трампа, что выборы переносить не следует.
Ранее Трамп задался в Twitter вопросом, нельзя ли перенести намеченные на ноябрь президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19. По его словам, если будет проведено всеобщее голосование по почте, "выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными выборами в истории". Предвыборный штаб Трампа утверждает, что его твит о переносе выборов был лишь риторическим вопросом.
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"Нет, господин президент. Нет. У вас нет власти перенести выборы. И переносить их также не следует", - написала Уайнтроб в Twitter.
Она заявила, что Трамп не хочет работать со штатами и конгрессом над выделением дополнительных средств для проведения безопасных выборов.
Уайнтроб возглавляет FEC с 2002 года.
Конституция США ничего не говорит о переносе выборов, однако закон от 1844 года устанавливает единый день голосования в первый вторник после 1 ноября, в этом году выборы приходятся на 3 ноября. Чтобы изменить этот закон, конгресс должен принять новый закон. Оппозиционные Трампу демократы контролируют палату представителей конгресса, так что без их согласия выборы перенести де-факто нельзя.
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