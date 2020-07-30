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ЕС согласовал новые санкции против россиян
Совет ЕС ввел санкции против российских физических и юридических лиц за кибератаки, угрожающие Евросоюзу, сообщил Официальный журнал ЕС. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:04
россия
северная корея
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Пора и нам ввести санкции против штатов за атаки на гос сайты в нашей стране. Штаты официально это признавали.
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северная корея
китай
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1400x0_80_0_0_c6de820b3f191cda0e59c48c54b4377c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северная корея, евросоюз, китай, кндр (северная корея), в мире

ЕС согласовал новые санкции против россиян

18:10 30.07.2020 (обновлено: 22:04 30.07.2020)
15125
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака
© РИА Новости / Владимир Трефилов
БРЮССЕЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Совет ЕС ввел санкции против российских физических и юридических лиц за кибератаки, угрожающие Евросоюзу, сообщил Официальный журнал ЕС.
Ограничения включают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.
Здание Министерства иностранных дел РФ
20 июля, 13:57
В МИД прокомментировали обвинения Германии в кибератаках в адрес России
В санкционный список, как следует из документа, попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, а также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.
Помимо них, в список вошли два представителя Китая и по одной организации из КНР и КНДР.
Как отметили в Совете ЕС, ограничения ввели в том числе за попытки кибератак против ОЗХО, а также за кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.
Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения со стороны Запада.
Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся.
Введение ограничений требует единогласного одобрения всех стран-членов.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
22 июля, 14:13
В Германии подготовили список в рамках киберсанкционного механизма ЕС
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РоссияСеверная КореяЕвросоюзКитайКНДР (Северная Корея)В мире
Популярные комментарии
Пора и нам ввести санкции против штатов за атаки на гос сайты в нашей стране. Штаты официально это признавали.
30 июля, 20:26
Александр Иванов
1000002
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