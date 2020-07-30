https://ria.ru/20200730/1575184169.html
ЕС согласовал новые санкции против россиян
Совет ЕС ввел санкции против российских физических и юридических лиц за кибератаки, угрожающие Евросоюзу, сообщил Официальный журнал ЕС. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:10
2020-07-30T22:04
россия
северная корея
евросоюз
китай
кндр (северная корея)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1400x0_80_0_0_c6de820b3f191cda0e59c48c54b4377c.jpg
https://ria.ru/20200720/1574594894.html
https://ria.ru/20200722/1574716782.html
Александр Иванов
Пора и нам ввести санкции против штатов за атаки на гос сайты в нашей стране. Штаты официально это признавали.
12
16
россия
северная корея
китай
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1400x0_80_0_0_c6de820b3f191cda0e59c48c54b4377c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1400x0_80_0_0_79ad077d7cdd0e1cc880d0e3cd632b24.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_793:0:4073:3280_1400x0_80_0_0_22683c21fad1208f46858f44a8d21d5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северная корея, евросоюз, китай, кндр (северная корея), в мире
БРЮССЕЛЬ, 30 июл — РИА Новости.
Совет ЕС ввел санкции против российских физических и юридических лиц за кибератаки, угрожающие Евросоюзу
, сообщил Официальный журнал ЕС.
Ограничения включают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.
В санкционный список, как следует из документа, попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, а также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.
Помимо них, в список вошли два представителя Китая
и по одной организации из КНР и КНДР.
Как отметили в Совете ЕС, ограничения ввели в том числе за попытки кибератак против ОЗХО, а также за кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.
Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения со стороны Запада.
Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся.
Введение ограничений требует единогласного одобрения всех стран-членов.