Россия запустила на МКС собственный интернет

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский сегмент Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей и избавившись от необходимости использовать американские каналы связи, сообщает Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" - оператор российского сегмента станции.

Все годы эксплуатации МКС до этого момента космонавты могли общаться с Землей только пролетая над российской территорией, а при необходимости связи вне этих зон использовали американские средства.

"Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента", - приводятся в видео, опубликованном на канале РКК "Энергия" в YouTube , слова директора департамента цифрового развития госкорпорации "Роскосмос" Константина Шадрина.

В видео говорится, что сейчас на одном витке МКС вокруг Земли, длительность которого составляет 92 минуты, связь через отечественные спутники-ретрансляторы "Луч" устанавливается дважды по полчаса. Пока задействованы два космических аппарата.

"В ближайшее время мы планируем подключить еще и третий. Таким образом из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени", - приводятся слова руководителя Центра "Бортовые и наземные радиотехнические комплексы" РКК "Энергия" Игоря Бродского.

В дальнейшем связь с Землей будет обеспечена в круглосуточном режиме, отмечается в видеоролике.

В ноябре 2019 года первый заместитель генерального директора компании "Гонец" Олег Химочко рассказал РИА Новости, что оборудование для обеспечения широкополосного канала связи российского сегмента МКС с Землей через спутники-ретрансляторы "Луч-5" доставлено на станцию и что штатное функционирование канала начнётся в 2020 году. По его словам, скорость в канале будет составлять до 105 мегабит в секунду.