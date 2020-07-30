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РИА Наука
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Россия запустила на МКС собственный интернет
Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей и избавившись от необходимости использовать американские каналы связи,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:12
риа наука
олег химочко
александр скворцов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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олег химочко, александр скворцов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Россия запустила на МКС собственный интернет

18:11 30.07.2020 (обновлено: 18:12 30.07.2020)
1943
© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей и избавившись от необходимости использовать американские каналы связи, сообщает Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" - оператор российского сегмента станции.
Все годы эксплуатации МКС до этого момента космонавты могли общаться с Землей только пролетая над российской территорией, а при необходимости связи вне этих зон использовали американские средства.
"Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента", - приводятся в видео, опубликованном на канале РКК "Энергия" в YouTube, слова директора департамента цифрового развития госкорпорации "Роскосмос" Константина Шадрина.
В видео говорится, что сейчас на одном витке МКС вокруг Земли, длительность которого составляет 92 минуты, связь через отечественные спутники-ретрансляторы "Луч" устанавливается дважды по полчаса. Пока задействованы два космических аппарата.
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"В ближайшее время мы планируем подключить еще и третий. Таким образом из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени", - приводятся слова руководителя Центра "Бортовые и наземные радиотехнические комплексы" РКК "Энергия" Игоря Бродского.
В дальнейшем связь с Землей будет обеспечена в круглосуточном режиме, отмечается в видеоролике.
В ноябре 2019 года первый заместитель генерального директора компании "Гонец" Олег Химочко рассказал РИА Новости, что оборудование для обеспечения широкополосного канала связи российского сегмента МКС с Землей через спутники-ретрансляторы "Луч-5" доставлено на станцию и что штатное функционирование канала начнётся в 2020 году. По его словам, скорость в канале будет составлять до 105 мегабит в секунду.
В мае 2020 года космонавт Александр Скворцов сообщил, что такая система протестирована. 1 июля глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что такая связь будет запущена на российском сегменте до конца года.
В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов "Луч" насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник "Луч-5ВМ".
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РИА НаукаОлег ХимочкоАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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