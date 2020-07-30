В штабе Трампа открестились от его слов о переносе выборов

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Предвыборный штаб президента Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа утверждает, что его твит о переносе выборов был риторическим.

Трамп задался в Twitter вопросом, нельзя ли перенести президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19. По его словам, если будет проведено всеобщее голосование по почте, "выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными выборами в истории".

"Президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте", - говорится в письменном заявлении представителя штаба Трампа Хогана Гидли.

"Они (демократы - ред.) используют коронавирус как средство, чтобы попытаться ввести всеобщее голосование по почте, а это будет означать, что каждому избирателю будут слать бюллетень вне зависимости от того, просил он об этом или нет", - добавил Гидли. По его словам, в списках избирателей много неправильных адресов, там также встречаются неграждане или даже умершие избиратели. Он привел пример праймериз демократов в Нью-Йорке, результаты которых не известны уже более месяца.

"Всеобщее голосование по почте вызывает хаос и большие задержки в результатах", - заявил Гидли.

В США пять штатов из 50 используют исключительно голосование по почте, и жалоб на неправильные подсчеты в этих штатах, как правило, нет.