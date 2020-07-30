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В штабе Трампа открестились от его слов о переносе выборов
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа утверждает, что его твит о переносе выборов был риторическим. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:11
дональд трамп
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, сша, в мире

В штабе Трампа открестились от его слов о переносе выборов

18:02 30.07.2020 (обновлено: 18:11 30.07.2020)
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© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа утверждает, что его твит о переносе выборов был риторическим.
Трамп задался в Twitter вопросом, нельзя ли перенести президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19. По его словам, если будет проведено всеобщее голосование по почте, "выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными выборами в истории".
"Президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте", - говорится в письменном заявлении представителя штаба Трампа Хогана Гидли.
"Они (демократы - ред.) используют коронавирус как средство, чтобы попытаться ввести всеобщее голосование по почте, а это будет означать, что каждому избирателю будут слать бюллетень вне зависимости от того, просил он об этом или нет", - добавил Гидли. По его словам, в списках избирателей много неправильных адресов, там также встречаются неграждане или даже умершие избиратели. Он привел пример праймериз демократов в Нью-Йорке, результаты которых не известны уже более месяца.
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"Всеобщее голосование по почте вызывает хаос и большие задержки в результатах", - заявил Гидли.
В США пять штатов из 50 используют исключительно голосование по почте, и жалоб на неправильные подсчеты в этих штатах, как правило, нет.
Конституция США ничего не говорит о переносе выборов, однако закон от 1844 года устанавливает единый день голосования в первый вторник после 1 ноября, в этом году выборы приходятся на 3 ноября. Чтобы изменить этот закон, конгресс должен принять новый закон. Оппозиционные Трампу демократы контролируют палату представителей конгресса, так что без их согласия выборы перенести де-факто нельзя.
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