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Экс-полицейский пожаловался на медлительность СК по делу Голунова
Бывший полицейский Игорь Ляховец пожаловался на неэффективность расследования дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:53
денис коновалов
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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денис коновалов, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Экс-полицейский пожаловался на медлительность СК по делу Голунова

17:53 30.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
Бывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший полицейский Игорь Ляховец пожаловался на неэффективность расследования дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
"Следователей - 17 человек, они полгода не могут расследовать одно уголовное дело", - возмутился Ляховец в Басманном суде Москвы.
Он заверил суд, что МВД - нынешнее расследование ведет СК РФ - справилось бы "за два месяца".
По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: помимо Ляховца, это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений. Сейчас выясняется, причастны ли арестованные к другим преступлениям.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Журналист Иван Голунов
Вчера, 17:51
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Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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