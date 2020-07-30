https://ria.ru/20200730/1575182886.html
Экс-полицейский пожаловался на медлительность СК по делу Голунова
Бывший полицейский Игорь Ляховец пожаловался на неэффективность расследования дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:53
2020-07-30T17:53
денис коновалов
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис коновалов, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Бывший полицейский Игорь Ляховец пожаловался на неэффективность расследования дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову
наркотиках.
"Следователей - 17 человек, они полгода не могут расследовать одно уголовное дело", - возмутился Ляховец в Басманном суде Москвы
.
Он заверил суд, что МВД - нынешнее расследование ведет СК РФ
- справилось бы "за два месяца".
По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: помимо Ляховца, это Денис Коновалов
, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений. Сейчас выясняется, причастны ли арестованные к другим преступлениям.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.