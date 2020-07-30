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Российские военные врачи провели уникальную операцию на сердце
Российские военные врачи провели редкую операцию – удалили пациенту опухоль размером с половину сердца, рассказал РИА Новости профессор, доктор наук, начальник... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:51
2020-07-30T18:09
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РИА Новости
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россия, здоровье, общество
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Российские военные врачи провели редкую операцию – удалили пациенту опухоль размером с половину сердца, рассказал РИА Новости профессор, доктор наук, начальник центра сердечно-сосудистой хирургии Центрального военного клинического госпиталя Вишневского Александр Лищук
.
"Сначала его привезли с инсультом, а при обследовании обнаружили, что у него большое новообразование внутри сердца. Уникальность в том, что опухоль занимала почти половину сердца. Она была желеобразной и кусочки попадали в другие сосуды, в частности, головы, вызывая повреждения мозга — инсульт", — рассказал врач.
По его словам, это довольно редкая операция и она встречается в одном случае из 10 тысяч операций на сердце. В ходе хирургического вмешательства врачи удалили пораженные ткани и заменили их тканями сердечной сумки.
"Сердце заработало, пациент уже ходит, и его мозговая деятельность почти восстановилась. Пациент вернется к полноценной жизни", — рассказал Лищук.