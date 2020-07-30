Российские военные врачи провели уникальную операцию на сердце

"Сначала его привезли с инсультом, а при обследовании обнаружили, что у него большое новообразование внутри сердца. Уникальность в том, что опухоль занимала почти половину сердца. Она была желеобразной и кусочки попадали в другие сосуды, в частности, головы, вызывая повреждения мозга — инсульт", — рассказал врач.