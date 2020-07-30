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К делу Голунова приобщили характеристики экс-полицейских
Начальство характеризовало уже бывших полицейских, которые, по данным следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, как трудолюбивых и... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:51
денис коновалов
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
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происшествия
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денис коновалов, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия

К делу Голунова приобщили характеристики экс-полицейских

17:51 30.07.2020
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© АГН "Москва" / Александр АвиловЖурналист Иван Голунов
Журналист Иван Голунов
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Журналист Иван Голунов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Начальство характеризовало уже бывших полицейских, которые, по данным следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, как трудолюбивых и принципиальных знатоков своего дела.
Приобщенные к материалам дела характеристики в четверг озвучила судья Наталья Дударь на заседании Басманного суда Москвы.
Согласно документам, полицейские пользовались авторитетом, разбирались в работе, умело использовали оперативную информацию, обладали высокой культурой общения с людьми, к дисциплинарной ответственности не привлекались, а со служебными обязанностями справлялись успешно.
"Вежлив, трудолюбив, общителен", - зачитала судья одну из характеристик.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
2 апреля, 22:29
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В то же время в материалах дела есть приказы об их увольнении в связи с грубым нарушением – это произошло после того, как с журналиста сняли обвинения, но до того, как уголовное дело возбудили на них самих.
По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, подделку итогов оперативно-розыскной деятельности и незаконный оборот наркотиков.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений. Сейчас выясняется, причастны ли арестованные к другим преступлениям.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
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Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
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