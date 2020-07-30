К делу Голунова приобщили характеристики экс-полицейских

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Начальство характеризовало уже бывших полицейских, которые, по данным следствия, подбросили наркотики журналисту Начальство характеризовало уже бывших полицейских, которые, по данным следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову , как трудолюбивых и принципиальных знатоков своего дела.

Приобщенные к материалам дела характеристики в четверг озвучила судья Наталья Дударь на заседании Басманного суда Москвы

Согласно документам, полицейские пользовались авторитетом, разбирались в работе, умело использовали оперативную информацию, обладали высокой культурой общения с людьми, к дисциплинарной ответственности не привлекались, а со служебными обязанностями справлялись успешно.

"Вежлив, трудолюбив, общителен", - зачитала судья одну из характеристик.

В то же время в материалах дела есть приказы об их увольнении в связи с грубым нарушением – это произошло после того, как с журналиста сняли обвинения, но до того, как уголовное дело возбудили на них самих.

По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов , Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, подделку итогов оперативно-розыскной деятельности и незаконный оборот наркотиков.

Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.

Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений. Сейчас выясняется, причастны ли арестованные к другим преступлениям.