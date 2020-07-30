https://ria.ru/20200730/1575182635.html
Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19
Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавируса, говорится в заявлении на сайте политика. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:53
2020-07-30T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575174484.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575182728_0:0:3243:1825_1400x0_80_0_0_39f72eeab4a30867e6cdff37038f36b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире