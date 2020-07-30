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Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19
Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавируса, говорится в заявлении на сайте политика. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19

17:53 30.07.2020 (обновлено: 19:12 30.07.2020)
3072
© REUTERS / Sean Gardner/File PhotoБывший кандидат в президенты США от республиканцев Херман Кейн
Бывший кандидат в президенты США от республиканцев Херман Кейн
© REUTERS / Sean Gardner/File Photo
Бывший кандидат в президенты США от республиканцев Херман Кейн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавируса, говорится в заявлении на сайте политика.
"Херман Кейн — наш босс, друг, бывший многим из нас почти отцом, - скончался", - написал на сайте представитель Кейна Дэн Калабриз.
Кейн был госпитализирован 1 июля. Калабриз подтвердил, что у политика был коронавирус.
Кейну было 74 года. В прошлом он пережил рак 4-й стадии. Работал топ-менеджером компаний быстрого питания и руководителем в подразделениях Федеральной резервной системы. В 2011 году он баллотировался в президенты от республиканцев и одно время лидировал в опросах, но затем был обвинен в сексуальных домогательствах и вышел из борьбы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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