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Задержанные в Белоруссии россияне могли быть работниками ЧОП
Задержанные в Белоруссии граждане РФ могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:29
задержание россиян под минском
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Казалось бы куда проще: назовите страну, куда летели вагнеровцы и что они там собирались охранять. Естественно, с подтверждением из этой страны. И всё, ихтамнеты сразу становятся розовыми и пушистыми
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
задержание россиян под минском, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Задержанные в Белоруссии россияне могли быть работниками ЧОП

17:46 30.07.2020 (обновлено: 18:29 30.07.2020)
6424
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Задержанные в Белоруссии граждане РФ могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов одного из иностранных государств, заявил журналистам посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
"По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси", - сказал Мезенцев, комментируя ситуацию с задержанными россиянами.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. По его словам, "это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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Задержание россиян под МинскомДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Сейчас начнутся отмазки в стиле "онижедети")
30 июля, 17:51
ТРТимур Рашидов
561000019
Казалось бы куда проще: назовите страну, куда летели вагнеровцы и что они там собирались охранять. Естественно, с подтверждением из этой страны. И всё, ихтамнеты сразу становятся розовыми и пушистыми
30 июля, 18:12
nnn uuu
58700013
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