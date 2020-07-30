Задержанные в Белоруссии россияне могли быть работниками ЧОП

"По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси", - сказал Мезенцев, комментируя ситуацию с задержанными россиянами.