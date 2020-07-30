https://ria.ru/20200730/1575182229.html
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:45
2020-07-30T18:54
николай статкевич
александр лукашенко
мид белоруссии
дмитрий песков
минск
белоруссия
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Арсений Новиков
Ноту протеста по хорошему надо вручить белорусам! Охамели в конец! Ребят надо вытаскивать от туда!!!
399
Von Stirliz
Пусть теперь неустойку им выплатят за пропавшие билеты! И за моральный ущерб!
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минск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай статкевич, александр лукашенко, мид белоруссии, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 июл — РИА Новости.
Российские граждане, задержанные под Минском
, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии
, заявил
посол России в Минске Дмитрий Мезенцев
.
Он подчеркнул, что эту информацию еще предстоит уточнить.
По словам дипломата, россияне были вынуждены остановиться в санатории "Белорусочка", так как опоздали на рейс из аэропорта Минска, "направляясь транзитом в третью страну".
"Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси. Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", — подчеркнул Мезенцев.
Посол отметил, что трактовка этой ситуации журналистами как попытка вмешательства во внутренние дела Белоруссии не имеет под собой оснований и помогает "недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения" двух стран.
"Российские граждане непричастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси", — подчеркнул дипломат.
Мезенцев добавил, что потребовал оперативно предоставить доступ сотрудников консульства к российским гражданам, в МИД Белоруссии
направили соответствующую ноту.
"Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела", — подчеркнул посол.
Он также отметил, что "ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, "неготовность" поднять "добрую чарку" за друзей", — не основания для действий силовиков без веских причин.
Задержание россиян в Белоруссии
Накануне белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков
, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
В Совбезе заявили, что на территории республики могут находиться около 200 "боевиков".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что Москва
пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.
Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко
, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах".