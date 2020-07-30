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SputnikPro получил премию IPRA Golden World Awards
Просветительский проект SputnikPro стал обладателем крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards for Excellence... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:37
sputnik
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181863_174:0:1746:884_1400x0_80_0_0_80581c0d33ddc4f7bc49b7e7cf2ce1c9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sputnik, общество

SputnikPro получил премию IPRA Golden World Awards

17:37 30.07.2020
329
© SputnikПросветительский проект SputnikPro стал обладателем крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 202
Просветительский проект SputnikPro стал обладателем крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 202
© Sputnik
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Просветительский проект SputnikPro стал обладателем крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 2020. Он отмечен представительным интернациональным жюри в номинации "Страна, регион и город".
"Благодарны за столь высокую оценку нашей работы. SputnikPro был запущен чуть больше двух лет назад и оказался необыкновенно востребован и актуален. Проект нашего агентства позволяет начинающим специалистам узнать много нового об отдельных аспектах журналистской работы и предоставляет им площадку для обмена опытом и рождения новых идей", — отметил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.
SputnikPro – просветительский проект медиагруппы Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и менеджеров СМИ, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Лауреатами IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 2020 в других номинациях стали Всемирный фонд дикой природы (WWF), Viber, Coca-Cola, Лукойл, Pan American Energy, Samsung Electronics Russia, Istanbul Metropolitan Municipality и другие компании и организации.
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Вчера, 17:42
На вебинаре SputnikPro расскажут о "вирусных" видео для новостных сайтов
Премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, оценивая сложность, креатив и уникальность.
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SputnikОбщество
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