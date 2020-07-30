SputnikPro получил премию IPRA Golden World Awards

"Благодарны за столь высокую оценку нашей работы. SputnikPro был запущен чуть больше двух лет назад и оказался необыкновенно востребован и актуален. Проект нашего агентства позволяет начинающим специалистам узнать много нового об отдельных аспектах журналистской работы и предоставляет им площадку для обмена опытом и рождения новых идей", — отметил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.