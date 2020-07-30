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Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты "один на один"
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что предлагает действующему главе государства Александру Лукашенко, который баллотируется... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:36
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты "один на один"

17:34 30.07.2020 (обновлено: 17:36 30.07.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что предлагает действующему главе государства Александру Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, провести дебаты "один на один" перед белорусским народом.

"Я отказываюсь от дебатов на государственном телевидении. Дебаты, которые вы предлагаете нам, будут не онлайн, а в записи, и в этом нарушение законодательства. В дебатах, которые вы предлагаете нам, не будет участвовать Александр Лукашенко. Мое предложение – настоящие дебаты, один на один, с Александром Лукашенко", - заявила Тихановская в своем видеообращении, которое разместил в четверг ее штаб.

Как уточнила политик, она предлагает Лукашенко дебаты "в прямом эфире" на площади Бангалор в Минске, перед белорусским народом. "Я жду ответа", - добавила она.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлится до 8 августа включительно.
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