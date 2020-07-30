Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты "один на один"

"Я отказываюсь от дебатов на государственном телевидении. Дебаты, которые вы предлагаете нам, будут не онлайн, а в записи, и в этом нарушение законодательства. В дебатах, которые вы предлагаете нам, не будет участвовать Александр Лукашенко. Мое предложение – настоящие дебаты, один на один, с Александром Лукашенко", - заявила Тихановская в своем видеообращении, которое разместил в четверг ее штаб.