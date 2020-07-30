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На участке Тверской улицы в Москве заменят асфальт
На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью заменят асфальт по технологии укладки "единым ковром", сообщил журналистам... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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петр бирюков, москва, общество

На участке Тверской улицы в Москве заменят асфальт

17:29 30.07.2020 (обновлено: 19:16 30.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАвтомобили в Москве
Автомобили в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью заменят асфальт по технологии укладки "единым ковром", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью заменят асфальт по технологии укладки "единым ковром", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что ремонтные работы будут проводиться в выходные дни, когда низкий трафик. Точная дата пока не определена и будет назначена с учетом погодных условий.
"На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра будет полностью перекрыто для автомобилей. Соответствующая информация будет заблаговременно доведена до горожан, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом изменений", - подчеркнул Бирюков.
Заммэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило уже пятый сезон эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.
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"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы займут примерно два дня, они будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.
"Дорожно-ремонтные работы вновь будут проводиться с применением бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части", - заключил он.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
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