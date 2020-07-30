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Названы неожиданные полезные свойства персиков
Доктор биологических наук Валерий Мелик-Гусейнов в интервью "Аргументам и фактам" рассказал о полезных свойствах персиков. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:23
здоровье
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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здоровье, общество

Названы неожиданные полезные свойства персиков

17:23 30.07.2020
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерсики
Персики
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Доктор биологических наук Валерий Мелик-Гусейнов в интервью "Аргументам и фактам" рассказал о полезных свойствах персиков.
По его словам, плоды усиливают секреторную деятельность пищеварительных желез, что облегчает переваривание жирной пищи.
Специалист рекомендовал употреблять фрукт людям, страдающим от гастритов, энтероколитов, болезней печени, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Биолог также отметил, что кашицу из свежих листьев персика используют при лечении абсцессов, фурункулов, ожогов, нейродерматитов и других кожных заболеваний.
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