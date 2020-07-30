Названы неожиданные полезные свойства персиков

По его словам, плоды усиливают секреторную деятельность пищеварительных желез, что облегчает переваривание жирной пищи.

Специалист рекомендовал употреблять фрукт людям, страдающим от гастритов, энтероколитов, болезней печени, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Биолог также отметил, что кашицу из свежих листьев персика используют при лечении абсцессов, фурункулов, ожогов, нейродерматитов и других кожных заболеваний.