https://ria.ru/20200730/1575180827.html
Названы неожиданные полезные свойства персиков
Доктор биологических наук Валерий Мелик-Гусейнов в интервью "Аргументам и фактам" рассказал о полезных свойствах персиков. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:23
2020-07-30T17:23
здоровье
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье, общество
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Доктор биологических наук Валерий Мелик-Гусейнов в интервью "Аргументам и фактам
" рассказал о полезных свойствах персиков.
По его словам, плоды усиливают секреторную деятельность пищеварительных желез, что облегчает переваривание жирной пищи.
Специалист рекомендовал употреблять фрукт людям, страдающим от гастритов, энтероколитов, болезней печени, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Биолог также отметил, что кашицу из свежих листьев персика используют при лечении абсцессов, фурункулов, ожогов, нейродерматитов и других кожных заболеваний.