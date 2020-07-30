Нижегородских пассажирских перевозчиков освободят от транспортного налога

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу главы региона Глеба Никитина и освободили от транспортного налога предприятия, перевозящие пассажиров.

Депутаты областного парламента на заседании в четверг внесли в региональный закон "О транспортном налоге" изменения, направленные на оказание господдержки в условиях пандемии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим автоперевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам на территории Нижегородской области. Законопроектом предусматривается освобождение их от уплаты транспортного налога.

"Сфера пассажирских автомобильных перевозок входит в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Ранее мы разработали и уже заложили в бюджет более 500 миллионов рублей на реализацию целого комплекса мер поддержки транспортных предприятий. Это, в частности, компенсация ряда затрат на их постоянные расходы: закупку топлива, оплату электроэнергии и выплату зарплат. Отмена транспортного налога станет дополнительной мерой поддержки и позволит добросовестным перевозчикам выделить в этом году больше средств на первоочередные нужды", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что из-за введения мер по ограничению распространения коронавируса на всей территории области значительно снизился пассажиропоток, при этом перевозчики исполняют взятые на себя обязательства и заслуживают поддержки. Никитин подчеркнул, что налоговая льгота будет предоставляться перевозчикам вне зависимости от форм собственности.

Налоговая льгота будет предоставлена организациям – за налоговый период 2020 года, а индивидуальным предпринимателям – за налоговый период 2019 года (учитывая, что срок уплаты за 2019 год – не позднее 1 декабря 2020 года). Для получения льготы налогоплательщик должен представить в налоговый орган письменное подтверждение об отсутствии нарушений от областного минтранса или органа местного самоуправления.