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У Ефремова нет проблем с алкоголем, заявил его адвокат
Актер Михаил Ефремов не испытывает проблем с алкоголем и не страдает от алкоголизма, рассказал журналистам его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:14
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
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https://ria.ru/20200730/1575179741.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200612/1572866467.html
У него проблемы с адвокатом. Посмотрите как отработала защита Кокорина и Мамаева. Да, преступление много менее тяжкое. Но они вышли, продолжили карьеру и про них забыли. Надеюсь и мозги у них на место встали. А этот усугубляет вину подзащитного
39
Он прав! У Ефремова проблемы БЕЗ алкоголя. Так ломает, так ломает, что прям напиться охота!
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов

У Ефремова нет проблем с алкоголем, заявил его адвокат

17:14 30.07.2020
2387
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов не испытывает проблем с алкоголем и не страдает от алкоголизма, рассказал журналистам его адвокат Эльман Пашаев.
"Проблем с алкоголем у него нет, от алкоголизма он не страдает. Я как адвокат сам иногда употребляю. Считаете, что он злоупотребляет? Вы сами наливали ему?" - заявил Пашаев.
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
17:08
Суд отказал Ефремову в прогулках
В четверг в рамках уголовного дела проводилось предварительное слушание, суд продлил арест Ефремова на 6 месяцев. Рассматривать это дело по существу Пресненский суд столицы начнет 5 августа.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил Ефремов
Популярные комментарии
У него проблемы с адвокатом. Посмотрите как отработала защита Кокорина и Мамаева. Да, преступление много менее тяжкое. Но они вышли, продолжили карьеру и про них забыли. Надеюсь и мозги у них на место встали. А этот усугубляет вину подзащитного
30 июля, 17:18
Ярослав Погодин
3600300
Он прав! У Ефремова проблемы БЕЗ алкоголя. Так ломает, так ломает, что прям напиться охота!
30 июля, 17:20
Von Stirliz
23130000
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