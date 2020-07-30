Ефремова привезли домой из Пресненского суда Москвы

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Актера Актера Михаила Ефремова доставили домой после второго предварительного слушания в Москве уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру до 22 января следующего года. Уголовное дело по существу начнут рассматривать 5 августа в 10 часов, отмечали в суде. Ожидается, что в ходе первого заседания прокурор озвучит в суде обвинение, после чего Ефремов выразит свое отношение к нему.

В среду суд уже приступал к предварительному слушанию, однако спустя 20 минут оно было отложено из-за неявки адвокатов Ефремова, которые не могли участвовать в процессе из-за занятости в других делах.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.