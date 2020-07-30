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Ефремова привезли домой из Пресненского суда Москвы
Актера Михаила Ефремова доставили домой после второго предварительного слушания в Москве уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:12
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремова привезли домой из Пресненского суда Москвы

17:12 30.07.2020
789
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова доставили домой после второго предварительного слушания в Москве уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру до 22 января следующего года. Уголовное дело по существу начнут рассматривать 5 августа в 10 часов, отмечали в суде. Ожидается, что в ходе первого заседания прокурор озвучит в суде обвинение, после чего Ефремов выразит свое отношение к нему.
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
17:08
Суд отказал Ефремову в прогулках
В среду суд уже приступал к предварительному слушанию, однако спустя 20 минут оно было отложено из-за неявки адвокатов Ефремова, которые не могли участвовать в процессе из-за занятости в других делах.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
17:01
Адвокат Ефремова усомнился, что актер был за рулем в момент ДТП
1100514
Обсудить 1
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