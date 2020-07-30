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Помпео оценил способность США сдерживать Россию
Решение США о выводе почти 12 тысяч военнослужащих из Германии и их передислокации в другие европейские страны НАТО не повлияют на способность США сдерживать... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:11
марк эспер
майк помпео
нато
монс
италия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575127877.html
Россию легко сдерживать, когда она не нападает.
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монс
италия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_19b3368e40a2b84270b2d825a4ceb2c6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк эспер, майк помпео, нато, монс, италия, сша, в мире

Помпео оценил способность США сдерживать Россию

17:11 30.07.2020
2302
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Решение США о выводе почти 12 тысяч военнослужащих из Германии и их передислокации в другие европейские страны НАТО не повлияют на способность США сдерживать Россию, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"В тех комментариях из России, что я видел, говорится о том, что они видят угрозу в этих наших действиях, потому что наши солдаты будут переброшены ближе к границам России", - сказал Помпео на слушаниях в конгрессе.
"Я уверен, что наша миссия по сдерживанию России, миссия НАТО по сдерживанию России - мы полностью способны делать это", - добавил госсекретарь.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский город Монс. Сейчас в Монсе расположен штаб верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.
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26511615
Обсудить 3
Марк ЭсперМайк ПомпеоНАТОМонсИталияСШАВ мире
Популярные комментарии
Россию легко сдерживать, когда она не нападает.
30 июля, 17:16
Егор Панкратов
1020000
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