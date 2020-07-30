Суд отказал Ефремову в прогулках

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Защита просила разрешить хотя бы час прогулок актеру Михаилу Ефремову, находящемуся под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, но суд отказал, заявил адвокат Эльман Пашаев.
"Даже в тюрьме обвиняемым разрешено гулять, а Ефремов находится всё это время взаперти. Мы просили суд хотя бы разрешить час прогулок, но нам отказали", - рассказал журналистам Пашаев.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру до 22 января следующего года. Уголовное дело по существу начнут рассматривать 5 августа.