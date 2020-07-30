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https://ria.ru/20200730/1575179741.html
Суд отказал Ефремову в прогулках
Защита просила разрешить хотя бы час прогулок актеру Михаилу Ефремову, находящемуся под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, но... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:09
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575178956.html
Да, действительно, почему адвокату не походатайствовать бы об изменении подзащитному меры пресечения? Чтобы гражданина поэта направили в СИЗО? Там прогулки. Макароны к тому же.
40
Пора бы и в СИЗО...
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Суд отказал Ефремову в прогулках

17:08 30.07.2020 (обновлено: 17:09 30.07.2020)
6263
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Защита просила разрешить хотя бы час прогулок актеру Михаилу Ефремову, находящемуся под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, но суд отказал, заявил адвокат Эльман Пашаев.
"Даже в тюрьме обвиняемым разрешено гулять, а Ефремов находится всё это время взаперти. Мы просили суд хотя бы разрешить час прогулок, но нам отказали", - рассказал журналистам Пашаев.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру до 22 января следующего года. Уголовное дело по существу начнут рассматривать 5 августа.
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
17:01
Адвокат Ефремова усомнился, что актер был за рулем в момент ДТП
105600717
Обсудить 26
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да, действительно, почему адвокату не походатайствовать бы об изменении подзащитному меры пресечения? Чтобы гражданина поэта направили в СИЗО? Там прогулки. Макароны к тому же.
30 июля, 17:18
Фёдор Сергеев
3640000
Пора бы и в СИЗО...
30 июля, 17:11
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
3400000
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