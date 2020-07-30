Трафальгарскую площадь украсили взбитые сливки с дроном и мухой

До недавнего времени постамент занимала скульптура ассирийского божества Ламассу – крылатого быка с человеческим лицом – с 700 года до н.э. охранявшего ворота города Ниневия. В 2015 году боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) уничтожили древнюю статую. Американский художник иракского происхождения Майкл Раковиц создал ее копию из пустых банок от иракского сиропа из фиг. Свой выбор материала для работы "Невидимый враг не должен существовать" ее автор объяснил тем, что фиговый сироп символизирует промышленность Ирака, некогда процветавшую, а потом разрушенную войной.