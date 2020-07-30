https://ria.ru/20200730/1575179702.html
Трафальгарскую площадь украсили взбитые сливки с дроном и мухой
Взбитые сливки, украшенные вишенкой, мухой и дроном стали очередной скульптурой, занявшей почетное место на "четвертом постаменте" лондонской Трафальгарской... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:17
2020-07-30T17:17
великобритания
культура
новости культуры
музеи
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575178553_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c883a89e94d243a091fff493ba00a5c6.jpg
https://ria.ru/20200728/1575041841.html
великобритания
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575178553_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c883a89e94d243a091fff493ba00a5c6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575178553_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_206937ea195faf8dfcdee2002ebae808.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575178553_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_ada4c38a7ea33fac6b5ccaabcd3bc185.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, новости культуры, музеи, лондон
ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости, Мария Табак. Взбитые сливки, украшенные вишенкой, мухой и дроном стали очередной скульптурой, занявшей почетное место на "четвертом постаменте" лондонской Трафальгарской площади.
Работа под названием "Конец" британской поэтессы Хизер Филлипсон задумывалась как "памятник высокомерию и грядущему краху".
Кадры, снимаемые дроном, желающие в режиме реального времени могут смотреть
на своих мобильных телефонах.
До недавнего времени постамент занимала скульптура ассирийского божества Ламассу – крылатого быка с человеческим лицом – с 700 года до н.э. охранявшего ворота города Ниневия. В 2015 году боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) уничтожили древнюю статую. Американский художник иракского происхождения Майкл Раковиц создал ее копию из пустых банок от иракского сиропа из фиг. Свой выбор материала для работы "Невидимый враг не должен существовать" ее автор объяснил тем, что фиговый сироп символизирует промышленность Ирака, некогда процветавшую, а потом разрушенную войной.
В последние несколько лет на четвертом постаменте сменяют друг друга различные временные скульптуры современных художников: синий петух, золотой мальчик на игрушечной лошадке-качалке, скелет лошади с ленточкой с "бегущей строкой" - котировками Лондонской биржи, корабль в бутылке - точная копия судна HMS Victory, который был флагманским у адмирала Нельсона в битве при Трафальгаре. Проект "четвертый постамент" финансируется мэрией Лондона.