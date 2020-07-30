Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200730/1575179702.html
Трафальгарскую площадь украсили взбитые сливки с дроном и мухой
Взбитые сливки, украшенные вишенкой, мухой и дроном стали очередной скульптурой, занявшей почетное место на "четвертом постаменте" лондонской Трафальгарской... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:17
великобритания
культура
новости культуры
музеи
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575178553_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c883a89e94d243a091fff493ba00a5c6.jpg
https://ria.ru/20200728/1575041841.html
великобритания
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575178553_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c883a89e94d243a091fff493ba00a5c6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575178553_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_206937ea195faf8dfcdee2002ebae808.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575178553_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_ada4c38a7ea33fac6b5ccaabcd3bc185.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, новости культуры, музеи, лондон

Трафальгарскую площадь украсили взбитые сливки с дроном и мухой

17:17 30.07.2020
384
© REUTERS / John SibleyСкульптура "Конец" Хизер Филлипсон на Трафальгарской площади
Скульптура Конец Хизер Филлипсон на Трафальгарской площади
© REUTERS / John Sibley
ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости, Мария Табак. Взбитые сливки, украшенные вишенкой, мухой и дроном стали очередной скульптурой, занявшей почетное место на "четвертом постаменте" лондонской Трафальгарской площади.
Работа под названием "Конец" британской поэтессы Хизер Филлипсон задумывалась как "памятник высокомерию и грядущему краху".
Кадры, снимаемые дроном, желающие в режиме реального времени могут смотреть на своих мобильных телефонах.
До недавнего времени постамент занимала скульптура ассирийского божества Ламассу – крылатого быка с человеческим лицом – с 700 года до н.э. охранявшего ворота города Ниневия. В 2015 году боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) уничтожили древнюю статую. Американский художник иракского происхождения Майкл Раковиц создал ее копию из пустых банок от иракского сиропа из фиг. Свой выбор материала для работы "Невидимый враг не должен существовать" ее автор объяснил тем, что фиговый сироп символизирует промышленность Ирака, некогда процветавшую, а потом разрушенную войной.
В последние несколько лет на четвертом постаменте сменяют друг друга различные временные скульптуры современных художников: синий петух, золотой мальчик на игрушечной лошадке-качалке, скелет лошади с ленточкой с "бегущей строкой" - котировками Лондонской биржи, корабль в бутылке - точная копия судна HMS Victory, который был флагманским у адмирала Нельсона в битве при Трафальгаре. Проект "четвертый постамент" финансируется мэрией Лондона.
Британка Хилари Мэнтел, канадец Майкл Ондатже, в разное время ставшие лауреатами Букеровский премии
28 июля, 15:38Культура
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
260000
КультураВеликобританияНовости культурыМузеиЛондон
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Петербурге полицейский спас из воды любительницу селфи
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
У Ефремова нет проблем с алкоголем, заявил его адвокат
Рэпер Энди Картрайт
Юрист рассказал, что грозит жене расчлененного рэпера Энди Картрайта
Персики
Названы неожиданные полезные свойства персиков
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
Ефремова привезли домой из Пресненского суда Москвы
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео оценил способность США сдерживать Россию
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
"Ростех" презентовал новый досмотровый комплекс на базе КамАЗа
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Суд отказал Ефремову в прогулках
Бывший кандидат в президенты США от республиканцев Херман Кейн
Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Главу района Дагестана обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова усомнился, что актер был за рулем в момент ДТП
Светлана Тихановская
Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты "один на один"
Граффити с военачальником Константином Рокоссовским в Москве
В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол разъяснил ситуацию с задержанными под Минском россиянами
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
Собянин пообещал совершенствовать систему дистанционного обучения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Лента новостейМолния