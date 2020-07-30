https://ria.ru/20200730/1575179357.html
Лука Гуаданьино снимет фильм о знаменитом голливудском сутенере
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, создавший драму "Зови меня своим именем" (2017 год), снимет фильм об известном сутенере Голливуда и бывшем морском... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T21:59
2020-07-30T21:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, сет роген, сша
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, создавший драму "Зови меня своим именем" (2017 год), снимет фильм об известном сутенере Голливуда и бывшем морском пехотинце США Скотти Боуэрсе, сообщает
IndieWire.
По информации издания, основой ленты станет документальный фильм Мэтта Тернауэра "Скотти и тайная история Голливуда" (“Scotty and the secret history of Hollywood"), который впервые был представлен на Международном кинофестивале в Торонто в 2017 году.
Гуаданьино расскажет правдивую историю о Боуэрсе, с 1940 по 1980-е годы владевшем борделем, который, по его словам, посетили десятки знаменитостей.
Сценарий напишет Эван Голдберг и Сет Роген, которые ранее создали черные комедии "Ананасовый экспресс: Сижу, курю" (2008 год), "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски" (2013 год), "Интервью" (2014 год) и другие.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода картины, пока неизвестны.