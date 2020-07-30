Лука Гуаданьино снимет фильм о знаменитом голливудском сутенере

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, создавший драму "Зови меня своим именем" (2017 год), снимет фильм об известном сутенере Голливуда и бывшем морском пехотинце США Скотти Боуэрсе, Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, создавший драму "Зови меня своим именем" (2017 год), снимет фильм об известном сутенере Голливуда и бывшем морском пехотинце США Скотти Боуэрсе, сообщает IndieWire.

По информации издания, основой ленты станет документальный фильм Мэтта Тернауэра "Скотти и тайная история Голливуда" (“Scotty and the secret history of Hollywood"), который впервые был представлен на Международном кинофестивале в Торонто в 2017 году.

Гуаданьино расскажет правдивую историю о Боуэрсе, с 1940 по 1980-е годы владевшем борделем, который, по его словам, посетили десятки знаменитостей.

Сценарий напишет Эван Голдберг и Сет Роген, которые ранее создали черные комедии "Ананасовый экспресс: Сижу, курю" (2008 год), "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски" (2013 год), "Интервью" (2014 год) и другие.