МИД раскритиковал попытки "замять" проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Никакой реакции на многочисленные призывы России разобраться с манипуляциями при подготовке доклада ОЗХО по химатакам в Сирии так и не последовало, складывается впечатление, что проблему попросту пытаются "замять", говорится в заявлении МИД РФ.
ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение сирийских властей. В Дамаске подчеркнули, что войска САР никогда не применяли химическое оружие.
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"Обратили внимание на опубликованную 24 июля в старейшем еженедельном издании США The Nation статью, в которой самым подробным образом восстановлена реальная картина с манипуляциями при подготовке доклада спецмиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по резонансному химинциденту в городе Дума 7 апреля 2018 года. Несмотря на то, что все эти факты уже достаточно широко известны, они впервые появились на страницах столь солидного и авторитетного западного издания", - сообщили в министерстве.
В МИД РФ напомнили, что государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия направили коллективное обращение лично к генеральному секретарю ООН с призывом разобраться в ситуации и принять меры.
"Мы и наши единомышленники постоянно поднимаем этот вопрос на площадке ОЗХО. Однако никакой внятной реакции на эти многочисленные обращения так и не последовало. Складывается впечатление, что проблему попросту пытаются "замять", лишь бы не дать хода всей этой нелицеприятной истории, свидетельствующей о том, что доклады спецмиссии ОЗХО сознательно искажаются, чтобы в том числе оправдать действия США, Великобритании и Франции, нанесших ракетные удары по территории независимого государства в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права", - заявили в ведомстве.
Москва рассчитываем на то, что все же удастся разобраться в этой истории с тем, чтобы вернуть работу ОЗХО в профессиональное, деполитизированное и техническое русло.