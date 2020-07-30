https://ria.ru/20200730/1575178956.html
Адвокат Ефремова усомнился, что актер был за рулем в момент ДТП
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер Михаил Ефремов точно находился в автомобиле в момент аварии со смертельным исходом в центре Москвы, но пока не известно, РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:01
2020-07-30T17:01
эльман пашаев
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575177369.html
https://ria.ru/20200730/1575172531.html
Егор Панкратов
Похоже он считает что все вокруг дураки, одни они с Ефремовым умные.
22
Арсений Новиков
Пить надо меньше Ефремову и адвокату. Казаться не будет
13
8
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575165458_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1f5ef75c68ed06848adaf6e1a6791746.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Адвокат Эльман Пашаев
заявил, что актер Михаил Ефремов
точно находился в автомобиле в момент аварии со смертельным исходом в центре Москвы
, но пока не известно, был ли он за рулем.
"Ефремов в момент ДТП точно был в автомобиле, но мы до сих пор не знаем, был ли он за рулём", - рассказал журналистам Пашаев.
Ранее Пашаев говорил, что Ефремов не помнит момент ДТП.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру до 22 января следующего года.