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Адвокат Ефремова усомнился, что актер был за рулем в момент ДТП
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер Михаил Ефремов точно находился в автомобиле в момент аварии со смертельным исходом в центре Москвы, но пока не известно, РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:01
эльман пашаев
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575172531.html
Похоже он считает что все вокруг дураки, одни они с Ефремовым умные.
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Пить надо меньше Ефремову и адвокату. Казаться не будет
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москва
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
эльман пашаев, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова усомнился, что актер был за рулем в момент ДТП

17:01 30.07.2020
1348
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер Михаил Ефремов точно находился в автомобиле в момент аварии со смертельным исходом в центре Москвы, но пока не известно, был ли он за рулем.
"Ефремов в момент ДТП точно был в автомобиле, но мы до сих пор не знаем, был ли он за рулём", - рассказал журналистам Пашаев.
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
16:35
Названа дата суда над Ефремовым
Ранее Пашаев говорил, что Ефремов не помнит момент ДТП.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру до 22 января следующего года.
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15:42
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212006721
Обсудить 8
Эльман ПашаевМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Похоже он считает что все вокруг дураки, одни они с Ефремовым умные.
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