https://ria.ru/20200730/1575178359.html
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила тело мужа
Супруга украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта рассказала, что расчленила тело мужа, потому что не хотела позорной памяти. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:48
2020-07-30T16:48
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_0:50:846:526_1400x0_80_0_0_8090f9fa2828b8ec8032d90d31fa0aab.jpg
https://ria.ru/20200730/1575173567.html
https://ria.ru/20200730/1575166988.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_0:50:846:526_1400x0_80_0_0_8090f9fa2828b8ec8032d90d31fa0aab.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_40:0:807:575_1400x0_80_0_0_dc2dbb2b62388025c338e4c62f01ede7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172204_136:0:711:575_1400x0_80_0_0_583d9b1f269e6c701cbf9b51fc090324.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Супруга украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта
рассказала, что расчленила тело мужа, потому что не хотела позорной памяти.
По ее словам, четыре дня назад, вернувшись домой, обнаружила мужа мертвым в своей комнате, рядом с ним лежал шприц. При этом она отметила, что супруг начал принимать наркотики из-за депрессии, так как потерял работу во время пандемии.
Как женщина объяснила следователям, она хотела скрыть причину смерти супруга и четыре дня решалась расчленить тело.
"Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал. Сделала это, по ее словам, из-за великой любви. У нее такое видение случившегося", — рассказал источник "КП Петербург".
Однако после расчленения тела она посчитала, что совершила преступление, и обратилась в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова.
Пресс-служба управления СК
по Москве
сообщила, что специалисты смогли установить личность расчлененного мужчины только после сравнения фрагментов его тела с фотографией в паспорте. Следователи возбудили дело об убийстве, назначено несколько экспертиз.
Versus Battle — крупнейшая российская площадка рэп-баттлов. Первые видео появились на канале в YouTube
около семи лет назад. За это время ему удалось собрать более 4,5 миллиона подписчиков.