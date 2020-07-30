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Жена рэпера Энди Картрайта расчленила тело мужа
Супруга украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта рассказала, что расчленила тело мужа, потому что не хотела позорной памяти. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:48
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила тело мужа

16:48 30.07.2020
1237
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Супруга украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта рассказала, что расчленила тело мужа, потому что не хотела позорной памяти.
По ее словам, четыре дня назад, вернувшись домой, обнаружила мужа мертвым в своей комнате, рядом с ним лежал шприц. При этом она отметила, что супруг начал принимать наркотики из-за депрессии, так как потерял работу во время пандемии.
Рэпер Энди Картрайт
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В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков
Как женщина объяснила следователям, она хотела скрыть причину смерти супруга и четыре дня решалась расчленить тело.
"Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал. Сделала это, по ее словам, из-за великой любви. У нее такое видение случившегося", — рассказал источник "КП Петербург".
Однако после расчленения тела она посчитала, что совершила преступление, и обратилась в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова.
Рэпер Энди Картрайт
14:23
Соседка рассказала о семье рэпера Энди Картрайта
Пресс-служба управления СК по Москве сообщила, что специалисты смогли установить личность расчлененного мужчины только после сравнения фрагментов его тела с фотографией в паспорте. Следователи возбудили дело об убийстве, назначено несколько экспертиз.
Versus Battle — крупнейшая российская площадка рэп-баттлов. Первые видео появились на канале в YouTube около семи лет назад. За это время ему удалось собрать более 4,5 миллиона подписчиков.
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Гибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди Картрайт
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