https://ria.ru/20200730/1575178322.html
Собянин оценил шансы провести День города
Полной уверенности в том, что в Москве получится провести масштабный День города, нет, но подготовка начинается, праздник будет посвящен столичным музеям,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:47
2020-07-30T16:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
день города москвы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574652054_0:0:3081:1734_1400x0_80_0_0_6d9b471eb223963fdf4c7e4ca49a96cd.jpg
https://ria.ru/20200730/1575177920.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574652054_0:0:3081:1734_1400x0_80_0_0_6d9b471eb223963fdf4c7e4ca49a96cd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574652054_220:0:2951:2048_1400x0_80_0_0_554fa133cf1ea57c6042ab7d5bf8e952.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574652054_561:0:2609:2048_1400x0_80_0_0_a77ece2f53c4eb006337752a6cd178eb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, день города москвы, сергей собянин, москва, общество